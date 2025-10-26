به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین با حضور سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دفتر امام‌جمعه بجنورد برگزار شد.

سردار یدالله جوانی در این نشست با اشاره به اهمیت فعالیت‌های جهاد تبیین اظهار کرد: تشکیل قرارگاه جهاد تبیین فی‌نفسه یک ارزش ذاتی دارد، چرا که جهاد تبیین از جهادهایی است که هرچه در آن کار شود، باز هم نمی‌توان حق آن را ادا کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ شناختی تمرکز خود را بر تسخیر دل‌ها و اذهان مردم ایران گذاشته است، افزود: دشمن به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند خاک ایران را تصرف کند، اما می‌خواهد دل‌های ایرانیان را تصرف نماید؛ بنابراین باید قرارگاه‌های جهاد تبیین را جدی‌تر از گذشته دنبال کنیم.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و باید با جهاد تبیین و جهاد خدمت، نقشه‌های دشمن برای جداسازی مردم از نظام را خنثی کرد.

وی ادامه داد: دشمنان ما امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت قرار دارد و همین امر موجب شده تا با تمام توان، جنگ شناختی و رسانه‌ای علیه ملت ایران را تشدید کنند.

جوانی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در خراسان شمالی گفت: حرکت قرارگاه‌های جهاد تبیین در برخی استان‌ها مسیر رو به رشدی دارد و باید با همت مدیران، علما و نیروهای مردمی این مسیر تقویت شود تا در حوزه جهاد تبیین بتوان گفت امر خدا در اینجا در حال اجرا است.