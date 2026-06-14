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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

سردار جوانی: امروز ایران در مسیر قدرت‌یابی جهانی قرار گرفته است

سردار جوانی: امروز ایران در مسیر قدرت‌یابی جهانی قرار گرفته است

بیرجند- معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز جمهوری اسلامی با اتکا به رهبری، وحدت ملی و مجاهدت نیروهای مسلح در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت اثرگذار جهانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح یکشنبه در دیدار با آیت‌الله عبادی نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به تشکیل قرارگاه جهاد تبیین در دوران شهید آیت‌الله رئیسی و در پی تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، اظهار کرد: از مجموعه فرمایشات امام شهید به این جمع‌بندی رسیدیم که برای عبور از شرایط سخت ناشی از جنگ شناختی دشمن، باید در کنار جهاد خدمت و حل مشکلات مردم، نهضت جهاد تبیین در سراسر کشور شکل گیرد تا نسل جوان با واقعیت‌های انقلاب اسلامی آشنا شود.

سردار جوانی ضمن قدردانی از اهتمام آیت‌الله عبادی در برگزاری و پیگیری جلسات جهاد تبیین در خراسان جنوبی افزود: این اقدامات نقش مهمی در روشنگری و مقابله با جنگ شناختی دشمن دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را وارد فصل جدیدی از تاریخ کرده است، اظهار کرد: آمریکایی‌ها که سال‌ها ملت ایران را تهدید می‌کردند، با نگاه امام راحل مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، امروز دچار خطای محاسباتی شده و به سمت تقابل مستقیم نظامی حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های ۳۷ ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر ساخت ایران قوی گفت: ایشان با تربیت نیروهای مخلص و کارآمد، نقش بی‌بدیلی در تقویت اقتدار کشور ایفا کرده‌اند.

سردار جوانی همچنین با اشاره به فرمایشات سرلشکر شهید حسین سلامی اظهار کرد: وی معتقد بود تقابل با آمریکا اجتناب‌ناپذیر است و جامعه اسلامی برای رشد باید از میان سختی‌ها و میدان‌های دشوار عبور کند؛ همان‌گونه که در صدر اسلام نیز نبرد حق و باطل جریان داشت.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: پس از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و پیروزی ایران، امروز بسیاری از تحلیلگران جهانی به قدرت‌گیری ایران و افول آمریکا اذعان دارند و این دستاورد حاصل ایثار، جهاد، مقاومت، رهبری حکیمانه، آمادگی نیروهای مسلح و همبستگی مردم است.

وی تأکید کرد: با تبعیت از ولی فقیه و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی می‌توان مسیر پیشرفت را ادامه داد تا روزی جشن پیروزی نهایی و پایان کامل جنگ تحمیلی برگزار شود.

سردار جوانی با تأکید بر توطئه‌های دشمنان برای ضربه به ایران گفت: امروز ملت ایران سربلند و عزیز است و در سطح جهان با احترام نگریسته می‌شود و امیدواریم این مسیر با عنایت الهی استمرار یابد.

کد مطلب 6859643

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