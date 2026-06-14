به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح یکشنبه در دیدار با آیت‌الله عبادی نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به تشکیل قرارگاه جهاد تبیین در دوران شهید آیت‌الله رئیسی و در پی تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، اظهار کرد: از مجموعه فرمایشات امام شهید به این جمع‌بندی رسیدیم که برای عبور از شرایط سخت ناشی از جنگ شناختی دشمن، باید در کنار جهاد خدمت و حل مشکلات مردم، نهضت جهاد تبیین در سراسر کشور شکل گیرد تا نسل جوان با واقعیت‌های انقلاب اسلامی آشنا شود.

سردار جوانی ضمن قدردانی از اهتمام آیت‌الله عبادی در برگزاری و پیگیری جلسات جهاد تبیین در خراسان جنوبی افزود: این اقدامات نقش مهمی در روشنگری و مقابله با جنگ شناختی دشمن دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را وارد فصل جدیدی از تاریخ کرده است، اظهار کرد: آمریکایی‌ها که سال‌ها ملت ایران را تهدید می‌کردند، با نگاه امام راحل مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، امروز دچار خطای محاسباتی شده و به سمت تقابل مستقیم نظامی حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های ۳۷ ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر ساخت ایران قوی گفت: ایشان با تربیت نیروهای مخلص و کارآمد، نقش بی‌بدیلی در تقویت اقتدار کشور ایفا کرده‌اند.

سردار جوانی همچنین با اشاره به فرمایشات سرلشکر شهید حسین سلامی اظهار کرد: وی معتقد بود تقابل با آمریکا اجتناب‌ناپذیر است و جامعه اسلامی برای رشد باید از میان سختی‌ها و میدان‌های دشوار عبور کند؛ همان‌گونه که در صدر اسلام نیز نبرد حق و باطل جریان داشت.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: پس از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و پیروزی ایران، امروز بسیاری از تحلیلگران جهانی به قدرت‌گیری ایران و افول آمریکا اذعان دارند و این دستاورد حاصل ایثار، جهاد، مقاومت، رهبری حکیمانه، آمادگی نیروهای مسلح و همبستگی مردم است.

وی تأکید کرد: با تبعیت از ولی فقیه و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی می‌توان مسیر پیشرفت را ادامه داد تا روزی جشن پیروزی نهایی و پایان کامل جنگ تحمیلی برگزار شود.

سردار جوانی با تأکید بر توطئه‌های دشمنان برای ضربه به ایران گفت: امروز ملت ایران سربلند و عزیز است و در سطح جهان با احترام نگریسته می‌شود و امیدواریم این مسیر با عنایت الهی استمرار یابد.