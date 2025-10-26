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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

ملانوری شمسی: پروژه‌های مسکن ملی با رویکرد قرارگاهی و جهشی اجرا می‌شود

ملانوری شمسی: پروژه‌های مسکن ملی با رویکرد قرارگاهی و جهشی اجرا می‌شود

همدان– استاندار همدان از شتاب جدی طرح‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت اجرای برنامه‌ها با نگاه قرارگاهی و جهشی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر یکشنبه در بیست‌ودومین جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به شتاب قابل‌توجه در اجرای طرح‌های شهری و تکمیل پرونده‌های بانکی اظهار کرد: از آغاز دولت سیزدهم وعده داده بودیم که مسئله تأمین مسکن را با نگاه ویژه پیگیری کنیم و خوشبختانه گزارش دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده تحرک جدی در پروژه‌های شهری و روستایی است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب بانک‌ها در تکمیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات افزود: پروژه‌هایی که پیش‌تر راکد بودند، مانند طرح ۵۸۰ واحدی فرهنگیان و پروژه مدنی، با پیگیری‌های مستمر و تأمین منابع مالی لازم، دوباره فعال شده‌اند.

ملانوری‌شمسی یکی از محورهای مهم جلسات شورای تأمین مسکن را توجه همزمان به اجرای خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های عمومی دانست و تصریح کرد: در سال‌های گذشته برخی طرح‌ها بدون پیش‌بینی خدماتی نظیر آب، برق، گاز و فاضلاب اجرا می‌شدند که موجب نارضایتی متقاضیان بود، اما اکنون ساخت واحدها با لحاظ همه کاربری‌های عمومی از جمله آموزشی، درمانی و امنیتی پیش می‌رود.

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی در پروژه‌های بزرگ استان گفت: در طرح‌های مسکن پرواز، فرهنگیان و پروژه مدنی، شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و گاز در حال اجراست و امید می‌رود با ادامه روند فعلی، واحدها با قیمت مناسب‌تر و پیش از تأثیر نوسانات تورم به متقاضیان تحویل شوند.

وی در پایان تأکید کرد: جلسات شورای تأمین مسکن تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داشت و تا زمانی که تمامی اقشار نیازمند و دهک‌های پایین جامعه صاحب مسکن مناسب نشوند، روند پیگیری‌ها متوقف نخواهد شد.

کد مطلب 6634565

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