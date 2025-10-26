به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر یکشنبه در بیست‌ودومین جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به شتاب قابل‌توجه در اجرای طرح‌های شهری و تکمیل پرونده‌های بانکی اظهار کرد: از آغاز دولت سیزدهم وعده داده بودیم که مسئله تأمین مسکن را با نگاه ویژه پیگیری کنیم و خوشبختانه گزارش دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده تحرک جدی در پروژه‌های شهری و روستایی است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب بانک‌ها در تکمیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات افزود: پروژه‌هایی که پیش‌تر راکد بودند، مانند طرح ۵۸۰ واحدی فرهنگیان و پروژه مدنی، با پیگیری‌های مستمر و تأمین منابع مالی لازم، دوباره فعال شده‌اند.

ملانوری‌شمسی یکی از محورهای مهم جلسات شورای تأمین مسکن را توجه همزمان به اجرای خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های عمومی دانست و تصریح کرد: در سال‌های گذشته برخی طرح‌ها بدون پیش‌بینی خدماتی نظیر آب، برق، گاز و فاضلاب اجرا می‌شدند که موجب نارضایتی متقاضیان بود، اما اکنون ساخت واحدها با لحاظ همه کاربری‌های عمومی از جمله آموزشی، درمانی و امنیتی پیش می‌رود.

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی در پروژه‌های بزرگ استان گفت: در طرح‌های مسکن پرواز، فرهنگیان و پروژه مدنی، شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و گاز در حال اجراست و امید می‌رود با ادامه روند فعلی، واحدها با قیمت مناسب‌تر و پیش از تأثیر نوسانات تورم به متقاضیان تحویل شوند.

وی در پایان تأکید کرد: جلسات شورای تأمین مسکن تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داشت و تا زمانی که تمامی اقشار نیازمند و دهک‌های پایین جامعه صاحب مسکن مناسب نشوند، روند پیگیری‌ها متوقف نخواهد شد.