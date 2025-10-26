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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه

اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه

مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مواد ارزیابی جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، مواد ارزیابی جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در اطلاعیه‌ای اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع دانشجویان دکتری می‌رساند، آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بر اساس برنامه زیر برگزار می‌شود:

مرحله کتبی: شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴

مرحله شفاهی: یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

شرکت در آزمون تنها برای دانشجویانی مجاز است که دارای شرایط زیر باشند:

۱. کلیه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند.

۲. میانگین کل نمرات آنان ۱۶ و بالاتر باشد.

۳. گواهی بسندگی زبان خارجی ارائه داده باشند. در صورت عدم ارائه گواهی زبان، شرکت در آزمون جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

متقاضیان برای اطلاع از مواد ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشکده‌های دانشگاه اینجا کلیک کنند.

کد مطلب 6634760
زهرا سیفی

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