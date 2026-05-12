۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه اعلام شد؛ برگزاری حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، در اطلاعیه ای مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: آزمون جامع دکتری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

شیوه برگزاری آزمون به صورت شفاهی است.

اولویت برگزاری آزمون به صورت حضوری خواهد بود.

در صورت تغییر شرایط، اطلاع رسانی متعاقبا انجام خواهد شد.

داوطلبان برای شرکت در آزمون جامع باید دارای شرایط زیر باشند:

گذراندن موفقیت‌آمیز کلیه دروس مرحله آموزشی

کسب میانگین کل ۱۶ و بالاتر

ارائه گواهی بسندگی

داوطلبان برای مشاهده لیست مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری اینجا کلیک کنند.

زهرا سیفی

