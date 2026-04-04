  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

واکنش حماس به تحرکات جدید اشغالگران

سخنگوی حماس به تحرکات جدید رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم، سخنگوی حماس گفت: ظهارات فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل درباره برنامه‌ریزی حماس برای ربودن نظامیان اسرائیلی، ادعاهای نادرست است.

حازم قاسم از میانجی‌ها، کشورهای ضامن و «شورای صلح» خواست موضعی روشن درباره نقض‌ها از سوی اسرائیل اتخاذ کنند. تأکید فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل بر اینکه عقب‌نشینی از «خط زرد» مطرح نیست، نقض آشکار توافق آتش‌بس است.

سخنگوی حماس خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی  برای اجرای تعهدات توافق آتش‌بس شد و گفت مقاومت به‌طور کامل به آن پایبند است.

کد مطلب 6791410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها