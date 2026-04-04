واکنش حماس به تحرکات جدید اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم، سخنگوی حماس گفت: ظهارات فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل درباره برنامهریزی حماس برای ربودن نظامیان اسرائیلی، ادعاهای نادرست است.
حازم قاسم از میانجیها، کشورهای ضامن و «شورای صلح» خواست موضعی روشن درباره نقضها از سوی اسرائیل اتخاذ کنند. تأکید فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل بر اینکه عقبنشینی از «خط زرد» مطرح نیست، نقض آشکار توافق آتشبس است.
سخنگوی حماس خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهدات توافق آتشبس شد و گفت مقاومت بهطور کامل به آن پایبند است.
