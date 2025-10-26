۱۸ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در پلدختر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند فرمانده انتظامی پلدختر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت محلهمحور پس از هماهنگی قضائی در مناطق آلوده و جرمخیز طی یک هفته گذشته در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی ۱۰ سارق و ۶ خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به اینکه سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۴ فقره انواع سرقت اعتراف کردند، گفت: در این راستا ۱۸ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف، دو عامل تیراندازی دستگیر، پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، ۲۳ دستگاه خودرو و ۱۹ دستگاه موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت توقیف و روانه پارکینگ شدند.
سرهنگ گراوند با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرحهای انتظامی، از آنها خواست در راستای پیشگیری از بروز جرایم و آسیبهای اجتماعی ضمن رعایت توصیههای پلیسی، موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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