فراخوان پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام بلوچزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان با محوریت مردمنگاری، طبیعت و زیستبوم، فرهنگ و میراث ناملموس و همچنین وحدت و همدلی در استان، فرصتی است برای تمامی اهالی سیستان و بلوچستان تا زیباییها، سنتها، آداب و رسوم و زندگی روزمره خود را از نگاه خودشان به تصویر بکشند.
وی افزود: این پویش میکوشد تا تصویری اصیل، واقعی و بهدور از کلیشهها از این استان را ارائه دهد.
بلوچ زاده بیان کرد: تمامی علاقهمندان اعم از عکاسان حرفهای و غیرحرفهای، دانشآموزان، دانشجویان و همه ساکنان استان میتوانند با ارسال حداکثر ۵ عکس در محورهای ذکر شده، در این پویش شرکت کنند. عکسهای ارسالی باید مرتبط با سیستان و بلوچستان باشند و همراه با توضیحی کوتاه حاوی محل عکسبرداری، دلیل انتخاب سوژه و اهمیت آن، ارسال شوند.
وی تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان ماه تعیین شده و عکسهای برگزیده در نمایشگاهی آنلاین یا حضوری به نمایش درخواهند آمد. همچنین به ۱۵ نفر از برگزیدگان، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی ایمیلzahedanphoto.ir@gmail.com ارسال نمایند.
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