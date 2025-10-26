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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

فراخوان پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان

فراخوان پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان

زاهدان - پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان با هدف ثبت و معرفی چهره واقعی و روزمره این استان پهناور و پرظرفیت، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: پویش ملی مردمی عکس سیستان و بلوچستان با محوریت مردم‌نگاری، طبیعت و زیست‌بوم، فرهنگ و میراث ناملموس و همچنین وحدت و همدلی در استان، فرصتی است برای تمامی اهالی سیستان و بلوچستان تا زیبایی‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم و زندگی روزمره خود را از نگاه خودشان به تصویر بکشند.

وی افزود: این پویش می‌کوشد تا تصویری اصیل، واقعی و به‌دور از کلیشه‌ها از این استان را ارائه دهد.

بلوچ زاده بیان کرد: تمامی علاقه‌مندان اعم از عکاسان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، دانش‌آموزان، دانشجویان و همه ساکنان استان می‌توانند با ارسال حداکثر ۵ عکس در محورهای ذکر شده، در این پویش شرکت کنند. عکس‌های ارسالی باید مرتبط با سیستان و بلوچستان باشند و همراه با توضیحی کوتاه حاوی محل عکسبرداری، دلیل انتخاب سوژه و اهمیت آن، ارسال شوند.

وی تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان ماه تعیین شده و عکس‌های برگزیده در نمایشگاهی آنلاین یا حضوری به نمایش درخواهند آمد. همچنین به ۱۵ نفر از برگزیدگان، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی ایمیلzahedanphoto.ir@gmail.com ارسال نمایند.

کد مطلب 6634973

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      عکاسی حرفه ای پر از عشق

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