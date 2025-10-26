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۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

فرماندار تنگستان: خدمت به خانواده شهدا افتخار است

فرماندار تنگستان: خدمت به خانواده شهدا افتخار است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: خدمت به خانواده شهدا، فرصت و افتخار است و باید تلاش کنیم تا سطح خدمات‌دهی به این قشر ، در سطح بالاتری از انتظار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان در راستای نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی دقیق روند خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، با بیان اینکه بنیاد شهید، قلب فرهنگی و ارزشی شهرستان است، خاطرنشان کرد: تمامی مسئولین و کارکنان موظف‌اند با احترام، سعه صدر و سرعت عمل بالا به مشکلات خانواده‌های معظم شهدا رسیدگی کنند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: خدمت به خانواده شهدا، فرصت و افتخار است و باید تلاش کنیم تا سطح خدمات‌دهی به این قشر عزیز، در سطح بالاتری از انتظار باشد.

وی گفت: هدف اصلی این بازدید، بررسی نزدیک وضعیت جاری خدمات، شناخت میدانی مشکلات روزمره و ارزیابی میزان رضایتمندی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از نحوه تعامل و پاسخگویی این نهاد بود.

در پایان این بازدید، فرماندار ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان اداره، خواستار حفظ روند خدمت‌رسانی مطلوب در سطح شهرستان شد.

کد مطلب 6635292

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