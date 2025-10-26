حجم آب سد مهاباد ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد رحمانی در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی مهاباد، افزود: حجم فعلی آب سد مهاباد ۴۲.۲ میلیون مترمکعب است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶۲.۲ میلیون مترمکعب بوده و این میزان نشاندهنده کاهش ۱۳ میلیون مترمکعبی حجم ذخیره سد است.
وی اضافه کرد: ورودی سد در سال گذشته و امسال صفر بوده، اما خروجی آن برای تأمین آب شرب و مصارف عمومی حدود یک مترمکعب در ثانیه است.
سلیمان محمدی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایط کمبارشی گفت: برنامهریزی دقیق و مصرف بهینه آب میتواند از بروز خسارتهای جدی به بخش کشاورزی جلوگیری کند.
اردلان محمدپور رئیس اداره هواشناسی مهاباد در این زمینه گفت: با توجه به روند دمایی و بارشی منطقه، احتمال تداوم خشکسالی در فصل پاییز زیاد است و این موضوع لزوم مدیریت مصرف آب را دوچندان میکند.
محمدصادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری کارشناسی درباره کشتهای پاییزه اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آبی، لازم است جلسات تخصصی با حضور کارشناسان برگزار و پس از تصویب نتایج، اطلاعرسانی دقیق به کشاورزان انجام شود.
در پایان جلسه اعلام شد که با هرگونه استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی و باغداری برخورد قاطع خواهد شد و دستگاههای اجرایی موظفاند نظارت خود را در این زمینه افزایش دهند.
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