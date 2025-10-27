پورذهبی: قرآن باید در مدرسه، دانشگاه و جامعه رسوخ کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در جلسه شورای توسعه قرآن کریم کردستان اظهار کرد: قرآن باید در مدرسه، دانشگاه و جامعه رسوخ کند و همه باید برای توسعه فعالیت‌های قرآنی تلاش کنیم و نسبت به سنوات گذشته در این حوزه شاهد رشد در استان باشیم.

وی بر لزوم گسترش فعالیت‌های قرآنی در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد تأکید کرد و گفت: با ظرفیت بیش از ۲ هزار مسجد در استان، امکان ایجاد دارالقرآن در هر مسجد وجود دارد.

وی بیان کرد: شورای توسعه قرآنی وظیفه دارد تا فعالیت‌های قرآنی در مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه تقویت شود و هدف نهایی، ایجاد جامعه‌ای قرآنی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین بر بهره‌برداری کامل از خانه‌های قرآنی و حمایت از مؤسسات قرآنی استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به اهمیت ایجاد دارالقرآن در مساجد استان گفت: با بیش از ۱۷۰۰ مسجد اهل سنت و بیش از ۳۰۰ مسجد شیعه در استان، ظرفیت لازم برای ایجاد حداقل یک دارالقرآن در هر مسجد فراهم است و این اقدام عملی و قابل اجراست.

وی همچنین خواستار بازدید میدانی فرمانداران و مسئولان از مؤسسات قرآنی برای شناسایی نقاط قوت و رفع کمبودها شد و اضافه کرد: محافل قرآنی می‌تواند با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مانند هیئات آغاز شود تا حضور قرآن در جامعه ملموس‌تر شود.

وی از تلاش‌های برگزارکنندگان مسابقات قرآنی و داوران تقدیر و بر استمرار حمایت‌ها از برنامه‌های قرآنی در ایام محرم و فاطمیه تأکید کرد.