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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

سردار مهدوی: پرستاران ستون اصلی نظام سلامت هستند

سردار مهدوی: پرستاران ستون اصلی نظام سلامت هستند

 بیرجند- فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی پرستاران را ستون اصلی نظام سلامت عنوان کرد و گفت: زحمات این افراد قابل جبران مادی نیست و اجر خدمت آن ها نزد خداوند محفوظ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح دوشنبه در مراسم جشن روز پرستار، اظهار داشت: پرستاران بار سنگین نظام سلامت را بر دوش می‌کشند و با صبر، فداکاری و مهربانی آرامش را به جامعه بازمی‌گردانند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم نگاه مادی داشته باشیم، هیچ‌گاه نمی‌توان زحمات این قشر را جبران کرد، گفت: حتی پرداخت حقوق و مزایای قانونی هم بخش کوچکی از ارزش واقعی خدمت پرستاری بوده و این تلاش و فداکاری معامله‌ای با خداوند است و اجر آن نزد خداوند تبارک و تعالی محفوظ خواهد ماند.

سردار مهدوی با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س) گفت: این روز بزرگ یادآور صبر، فداکاری و مهربانی است و فعالیت شما پرستاران و فعالان حوزه سلامت با مصائب و صبر حضرت زینب هم‌خوانی دارد.

وی با بیان اینکه امیدوارم زحمات شما نزد خداوند محفوظ بماند و کارنامه و اعمال شایسته شما سبب خیر و نجات در آخرت شود، اظهار داشت: اطمینان می دهم که جامعه و مسئولان ارزش تلاش‌های این قشر زحمتکش را می‌شناسند چراکه پرستاران ستون اصلی نظام سلامت هستند.

گفتنی است، در پایان مراسم از پرستاران نمونه ملی و استانی تجلیل شد.

کد مطلب 6635860

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