تشکیل یازدهمین اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان در کمپ تیم های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، ملی پوشان کاراته ناشنوایان در بخش کومیته که اردوی اخیر خود را در گیلان برگزار کردند، دور جدید تمرینات شان را در کمپ تیم های ملی فدراسیون پیگیری می کنند.

میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)، حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)، علیرضا کیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)، کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم) و ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم) اردونشینان تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته هستند که برای حضور در دور جدید تمرینات چهارشنبه (۱۴ آبان) در کمپ تیم های ملی فدراسیون مستقر می شوند.

این المپیکی های کاراته از روز پنجشنبه تمرینات شان را زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی) و محمدرضا هوشیار، رضا رستاخیز (مربیان) و حسین کوهی (مربی بدنساز) آغاز می کنند و تا ۱۸ آبان پیگیر آن خواهند بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.