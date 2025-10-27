به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم امیر نظامی‌اصل، معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم بزرگداشت سالروز میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و روز پرستار که در دانشگاه پرستاری ارتش برگزار شد، ضمن تبریک این روز به جامعه پرستاری کشور و نیروهای مسلح، پرستاران را «یکی از ارکان اصلی تیم سلامت» توصیف کرد.

وی با تأکید بر نقش حیاتی پرستاران در فرآیند درمان گفت: مراکز درمانی بدون حضور پرستاران معنا و کارایی لازم را ندارند. مراقبت علمی و حرفه‌ای پرستار در کنار درمان طبی و جراحی از موازین پایه‌ای سلامت به شمار می‌رود و تأثیری مستقیم بر روند بهبودی بیماران دارد.

معاون بهداشت و درمان ارتش با اشاره به جایگاه ویژه پرستاران نظامی، افزود: نقش پرستاران نظامی در مقایسه با پرستاران جامعه عمومی، پررنگ‌تر و حساس‌تر است. این عزیزان علاوه بر مراقبت‌های متداول، در شرایط بحرانی، غیرمتعارف و حتی میادین نبرد مأمور به ارائه خدمات درمانی هستند.

امیر نظامی‌اصل با بیان اینکه پرستاری نظامی تفاوت‌های بنیادینی با پرستاری عمومی دارد، توضیح داد: پرستار نظامی باید توان ارائه مراقبت در محیط‌های سخت مانند میدان‌های نبرد، مناطق بحران‌زده و بیمارستان‌های صحرایی را داشته باشد. از زمان تریاژ و انتقال مجروح تا درمان نهایی، نقش پرستار نظامی حیاتی است.

وی یکی از ویژگی‌های مهم پرستاران نظامی را آشنایی با پزشکی پیشگیرانه و بهداشت محیط پادگان‌ها عنوان کرد و گفت: پرستاران نظامی علاوه بر درمان، در زمینه واکسیناسیون، آموزش بهداشت، نظارت بر سلامت نیروها و ارائه خدمات در درمانگاه‌های پادگانی نیز فعالیت دارند.

معاون بهداشت ارتش همچنین مدیریت بحران و آموزش امداد در زمان صلح و جنگ را از مأموریت‌های کلیدی پرستاران نظامی دانست و اظهار کرد: در شرایط بحران، این پرستاران باید ضمن حفظ آرامش روانی، توان تصمیم‌گیری و اقدام سریع داشته باشند. در میدان نبرد، گاهی تنها یک پرستار در محل حضور دارد و جان یک رزمنده به مهارت، سرعت عمل و تاب‌آوری او وابسته است.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی جسمی و روانی پرستاران نظامی افزود: پرستاران نظامی باید از نظر جسمی و ذهنی تاب‌آور، انعطاف‌پذیر و سازگار با محیط‌های پرتنش باشند. در دانشگاه پرستاری ارتش، آموزش‌هایی طراحی شده که بخشی از مغز و واکنش ذهنی پرستار را برای عملکرد دقیق در شرایط اضطراری تمرین می‌دهد.

امیر نظامی‌اصل همچنین به نقش رهبری در پرستاری نظامی اشاره کرد و گفت: پرستاران نظامی در آغاز خدمت، مسئولیت گروه‌های درمانی را برعهده می‌گیرند و باید توان هدایت و تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده را داشته باشند؛ بنابراین آموزش مهارت‌های رهبری در برنامه‌های آموزشی آنان گنجانده شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش پرستاران نیروهای مسلح گفت: پرستاران نظامی، سرمایه‌های انسانی ارتش و از ستون‌های اصلی پایداری و سلامت نیروهای رزمنده هستند. ما به وجود آنان افتخار می‌کنیم.