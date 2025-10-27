یگانه:پدافند غیرعامل محور اصلی امنیت و زیرساخت در دهلران است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه صبح دوشنبه در آیین نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان خدیجه کبری این شهر، گفت: پدافند غیرعامل نقش کلیدی در ایجاد امنیت پایدار و کاهش آسیب‌ها دارد و یکی از مؤلفه‌های اساسی حفظ ثبات و آرامش در جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه افزود مسئولان باید در حوزه کاری خود تهدیدات احتمالی را شناسایی و آموزش‌های لازم را به مردم ارائه کنند تا آمادگی عمومی در برابر مخاطرات افزایش یابد. یگانه نقش آموزش و پرورش را در آگاه‌سازی نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، بسیار مؤثر دانست.

فرماندار ویژه دهلران اقدامات فنی و مدیریتی در حوزه پدافند غیرعامل را یادآوری کرد و گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی و فنی از مهم‌ترین نتایج اجرای این رویکرد است و خوشبختانه در کشور گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی با تأکید بر مقاوم‌سازی مدارس با رعایت اصول پدافند غیرعامل تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه خودمراقبتی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا امکان تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحران فراهم شود.