عیدیِ جهادی به نیابت از حضرت زینب (س) در روز پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد حضرت زینب سلام‌الله علیها و به مناسبت بزرگداشت روز پرستار، گروه جهادی «شهدا» با همراهی جمعی از دانش‌آموزان جهادگر دبیرستان پسرانه ملاصدرا تهران، در اقدامی حماسی و انسان‌دوستانه، اقدام به توزیع ۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان، توزیع کتاب کودک ونوجوان و رنگ آمیزی وذبح یک رأس گوسفند وتوزیع گوشت آن در میان خانواده‌های نیازمند بخش خوشاب و شهرستان سبزوار کرد.

این بسته‌های معیشتی شامل برنج، روغن، ماکارونی، چای، قند، شکر، حبوبات، تن ماهی و رب بود و پس از شناسایی دقیق خانوارهای محروم از طریق بانک اطلاعاتی گروه، به‌صورت میدانی و با حضور چهره‌به‌چهره جهادگران در منازل تحویل داده شد تا ضمن رفع نیازهای غذایی، کرامت انسانی خانواده‌ها کاملاً رعایت شود.

ضمنابه همت خیرین گروه جهادی شهدا ودانش آموزان دبیرستان پسرانه ملاصدرای تهران یک رأس گوسفند دراین روز ذبح شدوبسته‌های گوشت آن بین خانواده‌های بی بضاعت توزیع شد.

از نان تا کتاب؛ تولد «کتابخانه کوچک امید» در روستای ترخاص

در کنار خدمت معیشتی، جهادگران گروه شهدا بسته‌های کتاب داستانی، تربیتی و آموزشی را به روستای محروم ترخاص بردند و برای اولین‌بار یک کتابخانه مردمی کوچک با عنوان «کتابخانه امید» راه‌اندازی کردند.

در این طرح فرهنگی، «بیتا» یکی از دختران مستعد روستا به‌عنوان کتابدار افتخاری معرفی شد تا کتاب‌ها را در خانه خود نگهداری کند و به کودکان روستا به‌صورت امانت تحویل دهد. مسئولیت شارژ ماهانه کتاب‌ها نیز به‌عهده سمانه خوشبخت، عضو فرهنگی گروه جهادی شهدا گذاشته شد تا چراغ فرهنگ به‌صورت مستمر روشن بماند و کتابخانه کوچک امید، به یک جریان زنده فرهنگی در دل روستا تبدیل شود.

محسن اسماعیلی، مسئول گروه جهادی شهدا، با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: «جهاد فقط رساندن بسته غذا نیست؛ جهاد یعنی ساختن امید. همان‌طور که سفره نان را در روستا پهن می‌کنیم، باید سفره کتاب و فکر را هم پهن کنیم. شاید امروز کتابخانه ترخاص فقط یک قفسه ساده باشد، اما ایمان داریم که یک کتاب امانتی می‌تواند آینده یک کودک را تغییر دهد.»

پویش‌های گسترده گروه جهادی شهدا

این گروه جهادی پیش از این نیز پویش‌های متعددی را اجرا کرده است:

معیشتی: «سفره کریمانه»، «نذر نان» و «نذر قربانی» برای تهیه و توزیع غذای گرم

آب‌رسانی: «نذر آب» برای حل مشکل بی‌آبی و نصب مخزن آب

عمرانی: «عهد خدمت» برای ساخت منزل، سرویس بهداشتی و حمام برای خانواده‌های محروم

فرهنگی و آموزشی: ساخت ۱۳ کتابخانه و ۴ مدرسه، پویش «کوله‌پر از مهر» برای توزیع لوازم‌التحریر، کیف و کفش

سلامت چشم و جراحی: پویش «نگاه ماندگار» شامل معاینه چشم، اهدای عینک و انجام عمل جراحی چشم و آب مروارید برای نیازمندان

سلامت دهان و دندان: پویش «تبسم» با خدمات رایگان دندانپزشکی

توانمندسازی بانوان: برگزاری کارگاه‌ها و آموزش‌های مهارت‌محور برای ایجاد درآمد پایدار

هدف نهایی؛ جریان‌سازی جهادی

اسماعیلی در پایان تأکید کرد: «این مسیر را به نام شهدا و با نیت ادامه راه آنها آغاز کرده‌ایم. ادامه دادن راه شهدا فقط با یادواره نیست؛ بلکه با خدمت صادقانه به مردم ممکن است. امروز خوشحالیم که در کنار محرومان، نسل جدیدی از نوجوانان جهادگر نیز در میدان خدمت تربیت می‌شوند.»

دعوت به همراهی

گروه جهادی شهدا از تمامی خیرین، جهادگران و دغدغه‌مندان فرهنگی دعوت می‌کند تا با پیگیری فعالیت‌ها در رسانه‌های مردمی و جهادی، در روشن نگه داشتن سفره نان و سفره کتاب و ادامه راه حضرت زینب (س) مشارکت کنند.