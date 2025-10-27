احتمال پیروزی راست افراطی در انتخابات زودهنگام هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی، برگزاری انتخابات زودهنگام روز چهارشنبه در هلند را شکست گرت ویلدرز مهاجرستیز دانست و نوشت: باوجود ناکامی رهبر حزب آزادی، همچنان سیاست هلند محل موج سواری راست افراطی و سیاستمداران مخالف مهاجرت است.

گاردین با اشاره به خروج حزب ویلدرز از دولت و زمینه سازی وی برای فروپاشی دولت هلند، نوشت: حزب ویلدرز و دیگر جریان‌های راست افراطی همچنان نفوذ قابل توجهی بر رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور دارند و این تسلط در آستانه انتخابات زودهنگام روز چهارشنبه آشکار است.

این رسانه غربی افزود: رسانه‌های هلند، که تا حد زیادی در اختیار راست افراطی هستند، حتی در غیاب مستقیم ویلدرز، به بازتاب سیاست‌ها و برنامه‌های او و همچنین دیگر احزاب راست رادیکال می‌پردازند و حضور آن‌ها را برجسته می‌کنند. احزاب میانه‌رو و حتی برخی راستگرایان، با پذیرش سیاست‌های راست افراطی در مجلس، به نوعی به عادی‌سازی شعارهای این جریان، از جمله سیاست‌های سختگیرانه در زمینه مهاجرت کمک کرده اند.

گاردین نوشت: در مقابل، جناح چپ، با وجود ادغام سبزها و حزب کارگر ، نتوانسته تأثیر قابل توجهی بر فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بگذارد و همچنان در حاشیه مانده است. با وجود شکست ویلدرز در اداره دولت، واضح است که راست افراطی هنوز بر هلند تسلط دارد. احزاب لیبرال دموکرات بیشتر انرژی خود را صرف مبارزه با یکدیگر می‌کنند تا مقابله با راست افراطی.