بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت روز پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت روز گرامیداشت مقام پرستار نوشت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بی‌اعتنایی به شغل شریف پرستاری، بی‌اعتنایی به سلامت جامعه است. (مقام معظم رهبری)

در آستانه میلاد با سعادت اسوه صبر، ایثار و شجاعت، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و قدردانی‌ها را به پرستاران شریف، صبور و فداکار کشور تقدیم می‌کنیم.

شما که با روحیه جهادی، دستان مهربان و قلب‌های مؤمن خود، در سخت‌ترین شرایط از جان مردم پاسداری می‌کنید، معنا و حقیقت «ایثار در سنگر سلامت» را زنده کرده‌اید.

در روزهایی که بحران‌های گوناگون، از جمله همه‌گیری کرونا و حتی حوادث تلخ و پرالتهاب همچون نبرد ۱۲ روزه اخیر، اهمیت آمادگی و استقامت نظام سلامت را بیش از پیش آشکار ساخته است، حضور شما پرستاران دلسوز، امیدبخش دل‌های مردم و تکیه‌گاه جامعه پزشکی کشور بوده است.

حضور شما نشان داد که پرستاری نه صرفاً یک حرفه، بلکه رسالتی الهی و جهادی است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند: پرستاران، قلب تپنده نظام سلامت کشور هستند و باید تقویت شوند تا در بزنگاه‌ها آسیب نبینیم.«شما با ایثار و فداکاری خود، این قلب تپنده را زنده و پرتوان نگه داشتید.

بسیج جامعه پزشکی ضمن ارج نهادن به جایگاه والای پرستاران، بر ضرورت تقویت موقعیت حرفه‌ای، حمایت مستمر و توجه همه‌جانبه به نیازهای پرستاران در سراسر کشور تأکید می‌کند. ما بر این باوریم که حمایت از پرستاران و بهبود شرایط کاری و معیشتی آنان، نه تنها پاسداشت حق این قشر شریف، بلکه سرمایه‌گذاری بر سلامت عمومی، کارآمدی نظام سلامت و ارتقای اعتماد اجتماعی است.

از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود با رویکردی عدالت‌محور و آینده‌نگر، گام‌های مؤثرتری در جهت تحقق مطالبات این قشر شریف بردارند؛ از جمله:

نظارت دقیق، مستمر و شفاف بر اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و رفع هرگونه ناهماهنگی میان مراکز درمانی؛

تأمین امنیت شغلی و استخدام رسمی و پایدار نیروهای پرستاری و پایان دادن به وضعیت‌های موقت و قراردادهای کوتاه‌مدت؛

افزایش جذب نیرو و توزیع عادلانه پرستاران در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم؛

بازبینی در نظام پرداخت‌ها، رفع معوقات و سامان‌دهی اضافه‌کاری‌های نامتعارف؛

بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای مزایای شغلی متناسب با سختی کار و فشارهای روانی؛

توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی پرستاری متناسب با نیازهای واقعی نظام سلامت؛

توجه به سلامت روان و رفاه پرستاران از طریق برنامه‌های حمایتی و محیط‌های کاری ایمن؛

تقویت جایگاه مدیریتی و تصمیم‌سازی پرستاران در ساختارهای رسمی وزارت بهداشت؛

ارتقای شأن اجتماعی و رسانه‌ای پرستاران به‌عنوان قهرمانان سلامت.

این خواسته‌ها، نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ پایداری و اقتدار نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است.

پرستاران، در خط مقدم خدمت و جهاد سلامت، شایسته آن‌اند که همواره مورد تکریم، حمایت و توجه جدی قرار گیرند.

در پایان، بسیج جامعه پزشکی بار دیگر روز پرستار و میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) را به همه پرستاران عزیز کشور تبریک عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامت، عزت، آرامش و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارد.