به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در ادامه گزارش‌های هفتگی تلویزیونی خود با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت بیش از ۴۵ میلیون نفر از شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و به طور متوسط روزانه ۲۳۶ میلیارد تومان برای هزینه‌های درمانی پرداخت می‌کند، اظهار کرد: این خدمات از طریق شبکه گسترده‌ای شامل ۱۵۸ هزار مرکز درمانی، نزدیک به ۱۰۰۰ بیمارستان، ۲۴۳۴ درمانگاه، ۱۵ هزار داروخانه، ۲۶۵۰ آزمایشگاه و بیش از ۳۸۰۰ مرکز فیزیوتراپی، توانبخشی و گفتاردرمانی ارائه می‌شود. خدمات در این مراکز اغلب به صورت رایگان است و در صورت دریافت هزینه، مبلغ آن اندک و منطبق بر تعرفه‌های مصوب خواهد بود.

سخنگوی دولت افزود: نکته‌ای که در جلسه شورای اقتصاد در هفته گذشته به تصویب رسید که می‌تواند به ارتقای کیفیت پروازهای مسافران کمک کند، صدور مجوز خرید دو فروند هواپیمای ایرباس بوده است.

وی گفت: موضوع دیگر، بانک آینده است که طبیعتاً در ذهن بسیاری از مردم پررنگ است؛ چراکه قریب به سه میلیون سپرده‌گذار در این بانک حضور داشتند و حدود ۳ هزار نفر نیز در آن شاغل بودند. فرایند «گزیر» یا فیصله‌دهی به وضعیت این بانک آغاز شده است، تا پیش از انحلال نهایی است و مراحلی دارد که در راستای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها انجام می‌شود. دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌های این بانک در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف شده و دارایی‌های نقدشونده آن به بانک ملی منتقل شده است.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: از ۲۸ مهرماه بانک آینده وارد فرایند گزیر شده، در صورت عدم تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌ها، سهامداران عمده موظف به جبران زیان خواهند بود.

وی با اشاره به موضوع کولبران ادامه داد: موضوع دیگری که لازم است درباره آن توضیح داده شود، ساماندهی وضعیت کولبران است. تصاویری که از این موضوع منتشر شد، با کرامت انسانی هیچ فردی همخوانی نداشت و طبیعتاً موجب نگرانی عمومی شد. بر همین اساس، دولت مصوبه‌ای را در راستای ساماندهی کولبران و ته لنجی ها با هدف بهبود معیشت مرزنشینان به تصویب رساند.

سخنگوی دولت گفت: مرزنشینان همواره با فداکاری از مرزهای کشور دفاع کرده‌اند و در دوران دفاع مقدس و نیز جنگ ۱۲ روزه نیز بارها در برابر تهاجمات ایستادگی کردند. به همین جهت، توجه به معیشت آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی بیان کرد: در گذشته مشخص نبود چه کالاهایی از طریق کولبری وارد می‌شود و تنها پلاک خودروها ثبت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح جدید، دولت علاوه بر ساماندهی، از تولید داخل نیز حمایت می‌کند. ۶۰ درصد از درآمد حدود دو هزار میلیارد تومانی حاصل از این طرح به توسعه اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد نیز به مبارزه با قاچاق اختصاص یافته است. تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا از این مسیر وارد شده و حدود دو همت درآمد به استان‌ها تخصیص یافته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۰ همت برسد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های دولت، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و گسترش بازارچه‌های مرزی است. البته ممکن است برخی واردکنندگان در این زمینه نقدهایی داشته باشند که در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت این ظرفیت در خدمت تقویت تولید داخلی قرار گیرد.

مهاجرانی در رابطه با ناترازی برق، عنوان کرد: در خصوص ناترازی برق کشور، اگرچه این مسئله چالشی است، اما فرصت‌هایی نیز در دل خود دارد. سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور تا سال گذشته حدود یک درصد بود که اکنون به دو و نیم درصد افزایش یافته و دولت خود را موظف می‌داند این سهم را افزایش دهد. ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود مزیت بالایی در تولید انرژی خورشیدی دارد و توسعه این بخش ضمن کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، موجب کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه در استان‌های مرکزی، اصفهان و البرز می‌شود و امیدواریم روند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی آیا اصطلاحاً مزرعه‌های خورشیدی در استان‌های فلات مرکزی ادامه یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: درباره طرح «فواد» باید گفت سامانه ۱۲۸ برای دریافت شکایت‌های مردمی از کارمندان دولت فعال است. شهروندان در استان‌های البرز، قزوین و تهران می‌توانند در صورت عدم پاسخگویی یا رفتار نامناسب کارکنان دولت با این شماره تماس بگیرند. سامانه بازخورد نیز فعال شده تا در صورت تکرار تخلفات، پیگیری لازم انجام شود. کارکنان دولت وظیفه دارند در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

مهاجرانی با اشاره به پرستاران و روز پرستار، ضمن تبریک این روز گفت: اختصاص ۴۸ درصد از سهمیه‌های استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پرستاران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نکته‌ای را بعضاً در فضای مجازی می‌شنویم مبنی بر افزایش چشمگیر رقم اضافه‌کار پرستاران؛ راستش چنین افزایشی چندان چشمگیر نبوده است. البته، رقم اضافه‌کار افزایش پیدا کرده و این افزایش کاملاً به‌درستی انجام شده است، چراکه حق این عزیزان است و حتی بیش از این نیز حق ایشان می‌باشد.

مهاجرانی بیان کرد: طبیعتاً دولت باید با رعایت رویه عدالت‌محور خود، بتواند این مسیر را به‌درستی ادامه دهد. لذا افزایشی در سال گذشته صورت گرفته است، اما تأکید می‌کنم که میزان این افزایش چند درصد بوده و واقعیت این درصدها با ارقام واقعی ما تا حدودی تفاوت دارد.

وی عنوان کرد: تعدادی از پرستارانی که با بنده گفتگو داشتند از این چند درصد افزایش گله‌مند بودند که البته سخن آنان کاملاً به‌حق است. در هر حال، افزایش در رقم اضافه‌کار این عزیزان در سال گذشته انجام شده و همچنین استخدام قریب به ۱۰ هزار نفر از پرستاران در آزمون استخدامی جدید صورت گرفته است.