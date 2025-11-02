دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس ۲ سال آینده را با ۵ هدف کلان طی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در حاشیه مراسم معارفه دانشجویان نو ورود به دانشکده شیمی، مرتضی ضمیر معاون سابق پژوهش و عضو فعلی هیئت علمی این دانشگاه، به تشریح جایگاه دانشکده مهندسی شیمی در دانشگاه تربیت مدرس پرداخت و گفت: بر اساس ۴ شاخص کلیدی، دانشکده مهندسی شیمی جز برترین‌های دانشگاه تربیت مدرس است. ما در سرانه مقالات ISI با عدد ۴/۴، رتبه دوم دانشگاه را در اختیار داریم. همچنین در سرانه درآمد پژوهشی دومین دانشکده هستیم. در سرانه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های خارجی و سرانه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی در میان ۱۷ دانشکده دانشگاه تربیت مدرس در رتبه اول قرار داریم و این آمار اهمیت دانشکده را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به جایگاه جهانی دانشکده مهندسی شیمی، اساتید پر استناد دانشکده، همکاری‌های بین المللی، اختراعات ثبت شده ملی و بین المللی دانشکده، طرح‌های پژوهشی انجام شده، موارد همکاری و مشارکت در قالب پایان نامه / رساله با سازمان‌ها و نهادهای مختلف و پژوهش‌های کاربردی اشاره کرد.

ضمیر همچنین به تشریح برنامه و اهداف دانشکده مهندسی شیمی تحت عنوان برنامه دو ساله پرداخت و اظهار داشت: کاهش اتکا به بودجه‌های دولتی از طریق درآمدزایی پژوهش‌ها، توسعه آموزش کیفی و به روز، حرکت در راستای انجام زیست بوم خلاقیت و نوآوری برای کمک به حل مسائل کشور و همچنین توسعه روابط علمی- فناوری با جامعه و صنعت کشور و محققان بین المللی از جمله اصلی ترین برنامه‌ها و اهداف دو ساله دانشکده است.

در بخش دیگری از این مراسم سمیره هاشمی معاون پژوهشی دانشکده ورود دانشجویان به مقطع تحصیلات تکمیلی را با بازشدن افق‌های جدید برای آنها همراه دانست و گفت: دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در واقع یک پژوهشگر است و این نقش نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این مقطع دانشجو باید چالش‌ها را مدیریت کند تا به اهداف خود برسد. بهترین دستاورد و پیروزی در زندگی شما، پیشرفت و مؤثر بودن است.

وی افزود: هر چه هدف شما بزرگ‌تر باشد، فراز و نشیب‌ها بیشتر است. باید از وجود چالش‌ها، درس بگیریم و به تلاش خود ادامه دهیم. اساتید نیز در این راه همراه و راهنمای شما هستند. از فرصت‌های ارتباطی با اساتید و امکانات موجود استفاده کنید و برای ساختن آینده خود و این مرزوبوم بکوشید.

هاشمی اضافه کرد: مسیر پژوهش تدریجی، آرام و پیوسته است و تکامل حاصل چالش هاست. در برخورد با چالش‌ها یا باید راهی پیدا کنیم یا راهی بسازیم. دانشجویان در مسیری قدم گذاشته اند که باید در آن مجهز به انواع مهارت‌ها بود. پس باید به رشد چند بعدی توجه کنید و با ارتباط تنگاتنگ با علوم مختلف در این مسیر با کتاب ملموس باشید. در تمامی حوزه‌ها عمیق و همه جانبه نگاه کنید و از بحث هوش مصنوعی و جایگاه آن غافل نشوید.

وی توصیه کرد: بهترین بهره برداری را از فرصت‌هایی که در اختیار دارید، داشته باشید و با انتخاب راهنما درست و با الگوبرداری از بزرگان، اثر ماندگاری برای آیندگان از خود به جای بگذارید.

معاون پژوهشی دانشکده در پایان به محدودیت زمانی در طول دوره تحصیل اشاره و تأکید کرد: چالش‌های حوزه تحقیق خود را بشناسید و همگام با برنامه‌های دانشکده، اساتید مشاور و راهنما پیش بروید. در این مسیر برنامه ریزی درست داشته باشید تا بتوانید مسیر تحصیلی خود را به شکل مطلوب در زمان مقرر طی کنید.