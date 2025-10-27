به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی ظهر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی با کارشناسان شرکت نفت منطقه‌ای ایلام که با محوریت بررسی نحوه تأمین سوخت زمستانه عشایر برگزار شد، اظهار داشت: عشایر ایلام از مولدان اصلی محصولات دامی و از ارکان پایداری جمعیت در نوار مرزی استان هستند و حمایت از این قشر زحمتکش به‌ویژه در تأمین سوخت، وظیفه‌ای انسانی و مدیریتی است.

وی افزود: با آغاز فصل سرما باید هماهنگی لازم میان اداره‌کل امور عشایر و شرکت نفت برای جلوگیری از هرگونه وقفه در توزیع سوخت برقرار باشد. بسیاری از خانوارهای عشایری در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کنند و کمترین تأخیر در رساندن نفت سفید می‌تواند مشکلاتی جدی برای آنان ایجاد کند.

در این نشست کارشناسان شرکت نفت ایلام نیز بر آمادگی کامل این شرکت برای تحویل به‌موقع نفت سفید سهمیه عشایر تأکید کرده و پیشنهادهایی برای بهبود روند توزیع و تسهیل دسترسی عشایر به سوخت ارائه دادند.