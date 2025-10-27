  1. استانها
  2. ایلام
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

یاسمی: تأمین به‌موقع نفت سفید عشایر ایلام در اولویت قرار گیرد

یاسمی: تأمین به‌موقع نفت سفید عشایر ایلام در اولویت قرار گیرد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: تأمین به‌موقع نفت سفید عشایر ایلام در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی ظهر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی با کارشناسان شرکت نفت منطقه‌ای ایلام که با محوریت بررسی نحوه تأمین سوخت زمستانه عشایر برگزار شد، اظهار داشت: عشایر ایلام از مولدان اصلی محصولات دامی و از ارکان پایداری جمعیت در نوار مرزی استان هستند و حمایت از این قشر زحمتکش به‌ویژه در تأمین سوخت، وظیفه‌ای انسانی و مدیریتی است.

وی افزود: با آغاز فصل سرما باید هماهنگی لازم میان اداره‌کل امور عشایر و شرکت نفت برای جلوگیری از هرگونه وقفه در توزیع سوخت برقرار باشد. بسیاری از خانوارهای عشایری در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کنند و کمترین تأخیر در رساندن نفت سفید می‌تواند مشکلاتی جدی برای آنان ایجاد کند.

در این نشست کارشناسان شرکت نفت ایلام نیز بر آمادگی کامل این شرکت برای تحویل به‌موقع نفت سفید سهمیه عشایر تأکید کرده و پیشنهادهایی برای بهبود روند توزیع و تسهیل دسترسی عشایر به سوخت ارائه دادند.

کد مطلب 6636267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها