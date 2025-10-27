بهروز آذر: لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت در حال بررسی مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر بعدازظهر دوشنبه در حاشیه نشست با بانوان نخبه استان از ادامه روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: دولت علاوه بر پیگیری تصویب این لایحه، در حال طراحی دستورالعمل‌هایی است که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، فرآیند اجرای آن را تسهیل کند.

وی تأکید کرد: حل مسئله خشونت نیازمند توجه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی است و برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی باید آموزش‌های گسترده‌ای در زمینه مهارت‌های ارتباطی و مدیریت خشم ارائه شود.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: این لایحه یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیزی است که باید در سطح جامعه و در قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر این لایحه در مجلس در حال بررسی است و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود در این نهاد برای تصویب آن استفاده شود.

وی افزود: دولت تنها به تصویب لایحه بسنده نکرده است. در حال حاضر تیم‌های کارشناسی دولت مشغول تدوین دستورالعمل‌هایی هستند که بتوانند این لایحه را در عمل اجرا کنند و از ظرفیت‌های موجود در دولت برای پیشبرد این مسیر استفاده کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه خشونت در خانواده‌ها باید از طریق اصلاحات فرهنگی و آموزشی حل شود، تصریح کرد: خشونت مسأله‌ای فرهنگی است و نیاز به تغییر نگرش‌ها و رفتارها در سطح خانواده‌ها دارد. به همین دلیل، حل این مسئله تنها از طریق قانونگذاری ممکن نیست و باید آموزش‌های مؤثر و تدابیر پیشگیرانه در این زمینه به کار گرفته شود.

وی افزود: قانون می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند، اما برای تغییر رفتارها و پیشگیری از خشونت، باید مهارت‌های گفت‌وگو، کنترل خشم و حل تعارض در خانواده‌ها نهادینه شود. در این مسیر، فرهنگ‌سازی و آموزش به عنوان ابزارهای اصلی پیشگیری از خشونت‌های خانگی مطرح هستند.

بهروزآذر همچنین به تدابیر تدریجی برای پیشگیری از خشونت‌های خانگی اشاره کرد و گفت: این فرآیند نیازمند آموزش‌های گسترده و همکاری تمامی نهادهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است. تنها از این طریق می‌توانیم به نتایج پایدار در کاهش خشونت‌ها برسیم.