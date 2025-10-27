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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

آغاز برداشت ترب سفید از اراضی کشاورزی تالش

آغاز برداشت ترب سفید از اراضی کشاورزی تالش

تالش- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی تالش از برداشت ترب سفید از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۳۸۰۰۰ تُن محصول از اراضی شهرستان برداشت شود.

سهیل نصرتی در گفتگو خبرنگار مهر از برداشت ترب سفید از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ترب سفید از سبزیجات غده‌ای بوده و برای هضم غذا و تقویت سیستم گوارشی بدن مفید می‌باشد که در شهرستان تالش اکثراً به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری توسط کشاورزان کشت می‌شود.

وی ادامه داد: ترب تولیدی در شهرستان به مرکز استان، استان‌های همجوار (استان آذربایجان شرقی، اردبیل و تهران) عرضه می‌گردد.

نصرتی تصریح کرد: شهرستان تالش دارای ۱۹۰۰ هکتار ترب سفید می‌باشد و پیش بینی می‌شود ۳۸۰۰۰ تن محصول از اراضی شهرستان برداشت شود.

کد مطلب 6636393

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