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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

صالحی: مسابقات ملی قرآن کریم فرصتی برای نمایش انسجام دینی است

صالحی: مسابقات ملی قرآن کریم فرصتی برای نمایش انسجام دینی است

سنندج- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزار مسابقات ملی قرآن کریم فرصتی برای نمایش انسجام ملی و دینی در پرتو قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج، اظهار کرد: برگزاری این رویداد قرآنی فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام ملی و دینی مردم ایران در پرتو تعالیم قرآن کریم است.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش، بیش از گذشته به انسجام اجتماعی نیاز داشتیم و هر اندازه این وحدت و همگرایی در جامعه عمیق‌تر شود، طمع دشمنان برای ایجاد تفرقه کاهش می‌یابد.

وی گفت: خوشبختانه در آن شرایط، ملت ایران و به‌ویژه مردم کردستان با اتحاد و همدلی خود، دشمنان را مأیوس کردند.

صالحی با اشاره به تقارن برگزاری مسابقات قرآنی با ۱۵۰۰ مین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نام‌گذاری این سال را در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول مطرح کرد که با اجماع به تصویب رسید و برگزاری این مسابقات در چنین سالی، فرصتی برای ترویج پیام رحمت و وحدت اسلامی در سایه قرآن کریم است.

رویداد تئاتر خیابانی مریوان از رخدادهای مهم هنری کشور است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به رویداد تئاتر خیابانی مریوان به عنوان یکی از رخدادهای مهم هنری کشور اشاره کرد و گفت: این‌گونه برنامه‌ها علاوه بر غنای فرهنگی، سبب تحکیم همبستگی اجتماعی در میان اقوام و مذاهب مختلف کشور می‌شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های فرهنگی استان کردستان اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۸ که برنامه مشاهیر کرد در سنندج برگزار شد، شاهد بازتاب‌های ملی و حتی فراملی از آن رویداد بودیم؛ این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند تصویر واقعی و زیبای ایران را در برابر تبلیغات منفی دشمنان نمایان کنند.

وی همچنین از پیگیری مجدد کنگره بزرگداشت امام شافعی (ره) خبر داد و اظهار داشت: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند به تعمیق همگرایی مذهبی، شناخت مفاخر و الگوسازی برای نسل جوان منجر شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از همراهی و حمایت‌های استاندار کردستان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سایر نهادهای فرهنگی تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که این سفر، منشأ برکات فرهنگی و هنری برای مردم استان باشد.

وی هنرمندان استان را ظرفیت استان کردستان دانست و گفت: تعدادی از این افراد در حوزه کاری خود کم مانند هستند.

کد مطلب 6636396

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