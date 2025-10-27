به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست مشترک با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، افزود: این رایزنان به‌عنوان سفیران اقتصادی ایران، می‌توانند در شرایط کنونی که کشور تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، نقش مؤثری در مدیریت و خنثی‌سازی این فشارها ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و موقعیت استراتژیک استان زنجان در مسیر جاده ابریشم، اظهار داشت: زنجان از دیرباز نقشی محوری در مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای همسایه و اروپا داشته و این استان با داشتن زیرساخت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت بین‌المللی دارد.

استاندار زنجان با اشاره به پیشینه صنعتی و معدنی استان، خاطرنشان کرد: زنجان در بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه در صنعت، معدن و کشاورزی دارای پتانسیل‌های چشمگیری است.

وی بابیان اینکه استان زنجان بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی فعال دارد و در محصولات خاصی نظیر شیلات، حتی جایگاه ملی را در کشور به‌دست آورده است، گفت: در حالی که استان زنجان دریا ندارد، اما به‌عنوان چهارمین صادرکننده محصولات شیلاتی در کشور شناخته شده و روسیه به‌عنوان یکی از شرکای تجاری، علاقه‌مند به واردات ماهی قزل‌آلای تازه از زنجان است.

صادقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان افزود: زنجان از نظر منابع انرژی نظیر برق، گاز و آب و همچنین راه‌آهن و جاده‌ها، یکی از کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین استان‌ها در کشور است.

وی با اشاره به اینکه تولید بیش از ۹۵۰ مگاوات برق در استان و مصرف پیک حدود ۷۵۰ مگاوات، نشان‌دهنده مازاد تولید انرژی است که به شبکه سراسری کشور تزریق می‌شود گفت: این ظرفیت می‌تواند به‌عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند.

استاندار زنجان در ادامه به روابط تجاری استان زنجان با کشورهای همسایه اشاره کرد و یادآور شد: ترکیه، بزرگ‌ترین شریک تجاری زنجان است و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از صادرات استان به این کشور انجام می‌شود.

صادقی بابیان اینکه در همین راستا، طرح ایجاد یک شهرک صنعتی مشترک با ترکیه در استان در حال بررسی است، افزود: همچنین کشورهای اقلیم کردستان عراق و ازبکستان نیز علاقه‌مند به همکاری‌های تجاری و حتی خواهرخواندگی با زنجان هستند.

استاندار زنجان با تاکید بر شعار بین‌المللی شدن استان زنجان، تصریح کرد: هدف ما ایجاد ارتباطات اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مختلف است.

وی باتاکید بر اینکه تعاملات اقتصادی، نه تنها زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری است، بلکه بستری برای تقویت روابط فرهنگی و علمی میان کشورها فراهم می‌کند، تصریح کرد: استان زنجان با ظرفیت‌های بالای گردشگری تاریخی، سلامت و مذهبی می‌تواند مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد.

صادقی با اشاره به اینکه اعتماد، اساس روابط تجاری است، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ پرونده شکایت یا حقوقی از تجار زنجانی در کشورهای طرف معامله ثبت نشده است که نشان دهنده شکل گیری روابط تجاری زنجانی‌ها با سایر کشورها بر پایه اعتماد و اعتبار است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: همچنین با تکمیل طرح‌های توسعه‌ای استان نظیر خطوط دوگانه ریلی زنجان–تهران و توسعه ایرلاین‌های زنجان، مسیر صادرات به اروپا و شرق آسیا تسهیل خواهد شد.