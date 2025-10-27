تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدعلی هاشمی با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران اظهار کرد: تعمیرات اساسی این مجتمع بزرگ پالایشگاهی از امروز دوشنبه، پنجم آبان آغاز شده است و طی مدت ۱۸ روز ادامه دارد و در این مدت تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در اتمسفر و تقطیر در خلأ جنوبی، گاز مایع جنوبی و مراکس جنوبی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده برای برنامه‌ریزی مناسب این دوره از تعمیرات اساسی بیان کرد: در هر دوره از فرآیند تعمیرات اساسی، فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده زیادی مبتنی بر تجربه‌های سال‌های گذشته، دستورکارهای صادر شده و پروژه‌های بهبود منتخب از حیث تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات و متخصصان مورد نیاز، متناسب با زمان در دسترس برنامه‌ریزی، به‌صورت ساعتی پیگیری می‌شوند، همچنین تلاش می‌شود تمهیدات لازم برای مواجهه با فعالیت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که در زمان تعمیرات اساسی از سوی گروه‌های کارشناسی به ویژه گروه‌های بازرسی فنی شناسایی می‌شوند، اتخاذ شود.

۳۵۰ هزار نفرساعت کار در فرآیند تعمیرات اساسی

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با بیان اینکه در این دوره از تعمیرات اساسی حدود ۳۵۰ هزار نفر ساعت کار پیش‌بینی شده است، افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ دستورکار عملیاتی صادر شده است که در زمان تعمیرات اساسی انجام و پیگیری می‌شوند. بسیاری از دستورکارهای عملیاتی و بازرسی در حین کار و پس از بازدیدها و بازرسی‌های حین تعمیرات اساسی صادر می‌شوند.

هاشمی با اشاره به به‌کارگیری نیروی مناسب با توان جسمی و روحی بالا در انجام تعمیرات اساسی اظهار کرد: مراحل جذب نیرو تا حد امکان همراه با مصاحبه‌های فنی و بر اساس شناخت کارکنان با تجربه انجام می‌شود و انتظار می‌رود نیروهایی با توانمندی قابل قبول جذب شوند. با وجود این، تقویت زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی مانند هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه شرکت‌های آموزشی توانمند و اتخاذ راهکارهای لازم برای حفظ نیروهای شایسته در کشور بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود.

وی با تأکید بر انجام ایمن و بدون حادثه تعمیرات اساسی تصریح کرد: در شرکت‌های پالایشی با توجه به ماهیت مخاطره‌آمیز و آلاینده نفت خام و فرآورده‌های پالایشی، موضوعات ایمنی و زیست‌محیطی به‌صورت نظام‌مند و مبتنی‌بر پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی روزآمد با جدیت زیادی دنبال می‌شوند، از این رو تدوین دستورعمل‌های کاری، الزام‌های قانونی، آموزش‌های مرتبط، ممیزی‌ها، بازرسی‌ها و ارزیابی‌های متعددی در این زمینه دستور کار قرار می‌گیرند، همچنین در حین تعمیرات اساسی، کارکنان مجرب و آموزش‌دیده بر تمام فعالیت‌های کلیدی و مهم نظارت کرده و هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز را گزارش می‌دهند.

تعمیرات اساسی؛ فرایندی یکپارچه و منسجم

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران درباره فلسفه انجام تعمیرات اساسی و دستاورد آن برای پالایشگاه گفت: فلسفه حاکم بر هر تعمیرات اساسی، افزایش قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری واحدهای عملیاتی و تجهیزات کلیدی در کنار کاهش ریسک‌های ایمنی و مخاطرات انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی است.

هاشمی ادامه داد: به این منظور تمام تجهیزات کلیدی مانند برج‌ها و ظروف، مبدل‌های حرارتی، تلمبه‌ها و کمپرسورها، فن‌های هوایی، کوره‌ها، خطوط لوله، سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق، خطوط انتقال قدرت، سوئیچ‌ها و مدارهای الکتریکی متناسب با دستورعمل‌ها و الزام‌های فنی بازدید، تمیزکاری، بررسی، آزمایش و در صورت نیاز ارتقا داده می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند تعمیرات اساسی فرایندی یکپارچه و منسجم با مشارکت همه‌جانبه تمام اداره‌های شرکت به‌شمار می‌رود، گفت: با این وجود نقش اداره‌هایی مانند نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، اچ‌اس‌ئی، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت توسعه سرمایه‌های انسانی، حراست و مدیریت مالی و اقتصادی در انجام فرآیند تعمیرات اساسی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به اینکه فرآیند تعمیرات اساسی مانند هر فرآیند بارز دیگری نیازمند بهبود مداوم است، بیان کرد: در این فرآیند شناخت عمیق‌تر مشکلات در کنار راهکارها و منابع مورد نیاز در سایه حمایت مدیران ارشد سازمان با تخصیص منابع و نظارت بر اجرای پروژه‌های بهبود، توسعه مدوام این فرآیند کلیدی را تضمین می‌کند. در این بین مشکلات جذب برخی از تخصص‌های کلیدی، کمبود تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به‌ویژه برای کارکنان روزمزد شهرستانی و ضعف در رویکردهای مؤثر برای همسوسازی منافع کارکنان روزمزد با کاهش زمان تعمیرات اساسی نمونه‌هایی از زمینه‌های قابل بهبود در فرآیند تعمیرات اساسی این پالایشگاه تهران به‌شمار می‌روند.