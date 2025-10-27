انحلال شورای شهر کرمانشاه با رأی هیئت مرکزی حل اختلاف

سعید سلیم‌ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشست امروز دوشنبه، هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها، موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه برای دومین بار و بر اساس پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارائه گزارش‌های تکمیلی، بررسی مستندات و انجام تحقیقات میدانی توسط تیم کارشناسی، هیئت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قاطع آرا با انحلال شورای شهر کرمانشاه موافقت کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه تصریح کرد: رأی صادره از سوی هیئت مرکزی قطعی بوده و پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ساسانی در توضیح دلایل این تصمیم گفت: قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه و توقف در روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور شهری و مطالبات شهروندان از مهم‌ترین عوامل این رأی بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم با هدف بازگرداندن نظم اداری، تسریع در روند خدمات‌رسانی و حفظ منافع عمومی شهروندان اتخاذ شده است.