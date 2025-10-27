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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

انحلال شورای شهر کرمانشاه با رأی هیئت مرکزی حل اختلاف

انحلال شورای شهر کرمانشاه با رأی هیئت مرکزی حل اختلاف

کرمانشاه- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از موافقت هیئت مرکزی حل اختلاف کشور با انحلال شورای شهر کرمانشاه به پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان خبر داد.

سعید سلیم‌ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشست امروز دوشنبه، هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها، موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه برای دومین بار و بر اساس پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارائه گزارش‌های تکمیلی، بررسی مستندات و انجام تحقیقات میدانی توسط تیم کارشناسی، هیئت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قاطع آرا با انحلال شورای شهر کرمانشاه موافقت کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه تصریح کرد: رأی صادره از سوی هیئت مرکزی قطعی بوده و پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ساسانی در توضیح دلایل این تصمیم گفت: قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه و توقف در روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور شهری و مطالبات شهروندان از مهم‌ترین عوامل این رأی بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم با هدف بازگرداندن نظم اداری، تسریع در روند خدمات‌رسانی و حفظ منافع عمومی شهروندان اتخاذ شده است.

کد مطلب 6636510

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    نظرات

    • مردم FR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      3 0
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      کار خوبی کردید
    • گودرز اقایی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
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      امکان ندارن بدون نمایندگان زحمت کش و تلاشگر شهری آباد و آزاد داشته باشیم . این شهر نیاز به شهردار و نمایندگان دلسوز میخواهد که به داد مشکلات مردم و زیبای سازی شهر برسد . نه اینک فقط به خاطر منافع خودشون دست به هر کاری بزنند. .چرا باید ۱۳ نفر از شورای شهر و ۵ نفر شهردار در سطح استان در بازداشت بسر ببرند . من فکر کنم همچین افراد باعث میشود که مشکلات مردم ۱۰۰ برابر و شهری نیمه کاره بسر ببرد. امیدوارم در مرحله بعد و تعیین شورا و شهردار افراد زحمتکش و لایق که دلسوز مردم باشند به فعالیتشان ادامه ده
    • پرویز رضایی کرمانشاه TR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
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      بهترین کار تعطیلی دائم شورای شهر کرمانشاه است ، در دوره های قبل هم مشابه این وقایع رخ داده است ، این شورا هیچ کاری برای شهر کرمانشاه انجام نداده و نمی دهد و فقط تبدیل به یک مرکز شده که رانت و سواستفاده و کارهای غیرقانونی در آن انجام می شود، ، شهر کرمانشاه بدلیل وجود چنین مسئولانی تبدیل به یک شهر مخروبه و خاک گرفته شده است .
    • US ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      0 0
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      سلام واقعا دم استاندار گرم..کاری کرد در ایران کارستان..برای انحلال شوری، واقعا استاندار سنگ تمام گذاشت برای انحلال شوری تا حق مردم بیش از این پایمال نشود..

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