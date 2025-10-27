نمایشگاه تخصصی کشاورزی در لرستان افتتاح شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل اقتصادی استانداری، معاونین، مدیران ادارات تابعه، کارشناسان، بهره‌برداران، شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خرم‌آباد برگزار شد.

این نمایشگاه باهدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی، توسعه تعامل میان تولیدکنندگان و بهره‌برداران، ارتقای سطح دانش فنی و تبادل تجربیات در حوزه کشاورزی از تاریخ ۵ تا ۸ آبان‌ماه دایر است.

در دوازدهمین دوره این رویداد، ظرفیت‌های حوزه‌های گلخانه، شیلات و آبزیان، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی، دامداری و مرغداری، باغبانی، کشاورزی ارگانیک، آبیاری و آب‌رسانی، زنبورداری، دامپزشکی و مراکز علمی و تحقیقاتی معرفی خواهد شد.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد بوده و علاقه‌مندان می‌توانند در طول مدت برگزاری، از آخرین دستاوردها و نوآوری‌های ارائه‌شده در بخش کشاورزی بازدید کنند.