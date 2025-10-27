  1. استانها
  2. لرستان
۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

نمایشگاه تخصصی کشاورزی در لرستان افتتاح شد

نمایشگاه تخصصی کشاورزی در لرستان افتتاح شد

خرم‌آباد - نمایشگاه تخصصی کشاورزی لرستان با حضور مسئولان، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان افتتاح شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل اقتصادی استانداری، معاونین، مدیران ادارات تابعه، کارشناسان، بهره‌برداران، شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خرم‌آباد برگزار شد.

این نمایشگاه باهدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی، توسعه تعامل میان تولیدکنندگان و بهره‌برداران، ارتقای سطح دانش فنی و تبادل تجربیات در حوزه کشاورزی از تاریخ ۵ تا ۸ آبان‌ماه دایر است.

در دوازدهمین دوره این رویداد، ظرفیت‌های حوزه‌های گلخانه، شیلات و آبزیان، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی، دامداری و مرغداری، باغبانی، کشاورزی ارگانیک، آبیاری و آب‌رسانی، زنبورداری، دامپزشکی و مراکز علمی و تحقیقاتی معرفی خواهد شد.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد بوده و علاقه‌مندان می‌توانند در طول مدت برگزاری، از آخرین دستاوردها و نوآوری‌های ارائه‌شده در بخش کشاورزی بازدید کنند.

کد مطلب 6636581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • روح الله US ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بابت اطلاع رسانی به موقع خسته نباشید عرض میکنم و باید یه انتقاد کنم که این تصویر مربوط به نمایشگاه امسال نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها