به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ظهر سه شنبه در مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه احیای گورخر ایرانی در گرمسار، از محیط‌بانان استان سمنان قدردانی کرد.

انصاری در این مراسم تقدیر از خانواده شهدا، جان‌نثاران و تازه درگذشته و محیط‌بانان و دست‌اندرکاران احیای گورخر ایرانی با اهدای لوح و هدایایی قدردانی کرد.

تقدیر از محیط‌بانان پارک ملی صیدوا برای گواهینامه جهانی و تقدیر از بهترین عکاس محیط‌بان دیگر بخش این برنامه با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان بود.

انصاری در سخنانی کوتاه در زمان قدردانی از این قشر، محیط بانی را شغلی مقدس دانست و یاد شهدای عرصه محیط بانی و محیط زیست و منابع طبیعی را گرامی داشت.

وی همچنین به افتخار اخیر محیط بانان صیدوا اشاره کرد و افزود: برنده شدن جایزه معتبر بین المللی نشان از تلاش وصف ناشدنی محیط بانان و تلاشگران عرصه حفاظت محیط زیست در کشورمان است و محیط بانان صیدوا می‌توانند الگوی دیگر محیط بانان کشورمان باشند.