استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار خود با تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت و پیگیری امور و موضوعات مهم استان خبر داد و اظهار داشت: در این دیدار، گزارشی جامع از آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های دولت در استان سمنان ارائه شد که شامل احیای واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش روی صنایع و توسعه زیرساخت‌ها بود.

محمد جواد کولیوند به سایر محورهای مهم این گزارش اشاره کرد و افزود: پیگیری احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تکمیل پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی و سایر طرح‌های اولویت‌دار استان نیز به طور مفصل بررسی شد.

استاندار سمنان با اشاره به تأکید دولت بر تحقق رشد اقتصادی و مردمی‌سازی مدیریت اجرایی کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس، حمایت ویژه از طرح‌های اشتغال‌زا و تسریع در روند اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت در سمنان از ضروریات است.

وی تصریح کرد: این پیگیری‌ها در راستای شتاب بخشیدن به روند توسعه استان و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های دولت انجام گرفته است.

کولیوند تأکید کرد: با مساعدت و پیگیری دبیر هیئت دولت، شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان سمنان خواهیم بود.