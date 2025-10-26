احداث خط ریلی آبادان؛ موتور محرکه تجارت در خوزستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: طرح راه‌آهن ماهشهر – خرمشهر – شلمچه به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی جنوب غرب کشور نقش مهمی در تقویت تبادلات تجاری ایران و عراق دارد و عبور این خط از شهر آبادان می‌تواند ارزش اقتصادی و منطقه‌ای پروژه را چند برابر کند.

آبادان با دارا بودن فرودگاه بین‌المللی، بندر فعال و خطوط جاده‌ای، موقعیتی استراتژیک برای اتصال ریلی منطقه آزاد اروند به شبکه ملی دارد و مزایای اقتصادی این طرح شامل افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و رونق صنعت توریسم کاملاً توجیه‌پذیر است.

همچنین طبق مقررات، پروژه‌های بزرگ ریلی امکان بازنگری فنی و اقتصادی دارند و ارائه مطالعه توجیهی جدید می‌تواند مسیر را به‌صورت رسمی تغییر دهد. عبور خط آهن از آبادان، پروژه ماهشهر – آبادان – خرمشهر – شلمچه را به کریدور اقتصادی اروند تبدیل کرده و توسعه پایدار منطقه را سرعت می‌بخشد.

راه‌اندازی خط راه‌آهن در آبادان ضروری است

سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌آهن بندر امام خمینی (ره) -شلمچه باید در آبادان نیز ایستگاه داشته باشد و این موضوع را به صورت ویژه دنبال می‌کنم.

وی افزود: مطالعات این طرح را به مدت طولانی انجام دادیم و خوشبختانه در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه پیشرفت قرار دارد؛ این پروژه طرحی پیشران، ملی و زیرساختی است که آینده‌نگر و تحول‌آفرین محسوب می‌شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه حمل و نقل و صنایع پشتیبان، افزایش صادرات مرزی و ترانزیت، تکمیل زنجیره و بهبود دسترسی مرزی از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود.

مولوی تأکید کرد: به عنوان نماینده مردم آبادان، پیگیری این پروژه را با جدیت و در اولویت کاری خود قرار داده‌ام تا آبادان از ظرفیت‌های این مسیر ریلی بهره‌مند شود.

طرح سوال از وزیر راه

وی ادامه داد: چرا در توسعه خطوط راه آهن استان خوزستان به ویژه مسیر بندر امام خمینی (ره) تا شادگان، هیچ ایستگاهی در شهرستان آبادان برای تکمیل این مسیر تا خرمشهر پیش بینی نشده است؟

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند «الف» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه و تأکید بر طرح‌های پیشران، توضیح داد: با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان آبادان، وجود سازمان منطقه آزاد اروند، صنایع بزرگ و بنادر متعدد، ضروری است در توسعه شبکه ریلی این منطقه ایستگاه ویژه‌ای برای آبادان پیش بینی شود.

وی ابراز امیدواری کرد ایجاد این ایستگاه باعث اتصال مسیر بندر امام، شادگان، آبادان و خرمشهر به صورت یک رینگ ریلی شده و زمینه خدمات‌رسانی گسترده‌تر، تسهیل در جا به جایی و رشد اقتصادی منطقه را فراهم کند.

توسعه کسب و کارهای گردشگری

مجید کنعانی، فعال و دانش آموخته گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتصال ریلی این منطقه به شبکه ملی و مسیرهای بین‌المللی می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه حمل و نقل مسافران و گردشگران ایجاد کند.

وی افزود: این مسیر، دسترسی به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی آبادان را آسان‌تر کرده و زمینه رونق کسب و کارهای گردشگری شامل هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز اقامتی و خدمات تفریحی را فراهم می‌کند.

این فعال و دانش آموخته گردشگری تأکید کرد: با توجه به اهمیت توسعه پایدار گردشگری، انتظار داریم این پروژه با سرعت بالا اجرایی شود چراکه زمان فرصت‌سوزی نیست و هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه است.

کنعانی بیان کرد: توسعه این خط ریلی ضمن اینکه سبب افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی می‌شود، موجب تقویت تبادلات مرزی و تسهیل ترانزیت مسافر، فرصت‌های شغلی جدید و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری نیز می‌شود و آبادان را به قطب گردشگری جنوب غرب کشور تبدیل می‌کند.

رونق شهرک‌های صنعتی و تجارت آبادان

جواد فرزین، یک فعال اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عبور این خط از آبادان علاوه بر سهولت در حمل و نقل مسافر و کالا، نقش مهمی در افزایش تبادلات تجاری و صادرات ایران به عراق دارد.

وی افزود: اتصال ریلی آبادان به شبکه ملی زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی، تقویت صنایع پشتیبان و رونق کسب و کارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند و به رشد تجارت محلی و منطقه‌ای کمک شایانی می‌کند.

فرزین تأکید کرد: تأخیر در اجرای پروژه به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و کاهش جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاران است بنابراین ضروری است این طرح با سرعت و جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: راه‌آهن آبادان علاوه بر تسهیل تجارت و ترانزیت مرزی، ظرفیت‌های صادراتی منطقه را افزایش داده و آبادان را به یک هاب اقتصادی و تجاری مهم در جنوب غرب کشور تبدیل خواهد کرد.

ظرفیت آبادان برای راه‌اندازی خط ریلی خصوصی

آرزو سلطانی، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر آبادان می‌تواند به مرکز فعالیت‌های خصوصی در حوزه ریلی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به بنادر و مسیرهای ترانزیتی و زیرساخت‌های موجود، این شهر توانایی میزبانی از شرکت‌های خصوصی ریلی را دارد؛ چنین اقداماتی ضمن اینکه خدمات حمل و نقل را تسهیل می‌کند همچنین می‌تواند درآمد قابل توجهی از صادرات کالاهای منطقه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: سازمان منطقه آزاد اروند و سایر نهادهای اقتصادی فعال در آبادان می‌توانند در ایجاد و توسعه این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها، ضمن ارائه خدمات بهتر به مردم زمینه سودآوری اقتصادی را نیز فراهم می‌کنند و آبادان را به هاب تجاری و صنعتی جنوب غرب کشور تبدیل می‌کند.

سلطانی با اشاره به فرصت‌های اشتغال و توسعه صنعت محلی، افزود: وجود شرکت‌های ریلی خصوصی علاوه بر بهبود حمل و نقل می‌تواند سبب ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت صنایع وابسته شود.

وی تاکید کرد: اجرای این ایده نیازمند اراده جدی مسئولان و رفع موانع بروکراتیک است. هرچه سرعت سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولتی بیشتر باشد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی آبادان نیز افزایش می‌یابد و این شهر می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار جنوب غرب ایران داشته باشد.

اگر توسعه تجارت و رونق اقتصادی جنوب غرب ایران برای دولت اهمیت دارد، احداث مسیر ریلی ماهشهر – آبادان – خرمشهر – شلمچه یک ضرورت فوری است.

فعالان اقتصادی، مسئولان محلی و کارشناسان گردشگری همگی بر اهمیت این پروژه تأکید دارند و معتقدند اجرای سریع آن می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند؛ بنابراین هرگونه تأخیر در احداث خط ریلی به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش جذابیت منطقه برای تجار و محدود شدن ظرفیت‌های گردشگری است.

ایجاد ایستگاه ریلی در آبادان باید بدون بروکراسی‌های اداری و با سرعت اجرایی شود تا فرصت‌های اقتصادی و گردشگری به حداکثر برسد. این مسیر ضمن اینکه موجب تسهیل تجارت و ترانزیت مرزی می‌شود موجب بهبود سطح رفاه و درآمد مردم نیز می‌شود.