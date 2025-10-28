عزیزان:برداشت انار در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی عرب رودبار آغاز شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند برداشت انار در شهرستان سیروان اظهار داشت: برداشت این محصول از باغات عرب‌رودبار از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان ادامه دارد، شهرستان سیروان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز، به‌عنوان قطب تولید انار در استان ایلام شناخته می‌شود و محصول آن از نظر کیفیت، طعم و ماندگاری در میان بازارهای منطقه‌ای جایگاه بالایی دارد.

وی افزود: سطح زیر کشت انار در شهرستان سیروان حدود ۱۰۴ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از این میزان بیش از یک هزار تن محصول برداشت شود. به‌طور کلی سطح باغات شهرستان حدود ۳۸۵ هکتار است که بخش قابل توجهی از آن به انار اختصاص دارد و امسال عملکرد باغات مطلوب ارزیابی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در منطقه عرب‌رودبار حدود یک هزار بهره‌بردار در بیش از ۳۰۰ هکتار اراضی باغی به کشت و برداشت انار اشتغال دارند و میانگین برداشت از هر درخت بین ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم است، هرچند در برخی باغ‌ها با کیفیت بالاتر میزان تولید تا بیش از این رقم هم می‌رسد.

وی افزود: نوع رقم غالب این منطقه یاقوت سیروانی است که از مرغوب‌ترین گونه‌های انار غرب کشور محسوب می‌شود و در هر هکتار ۱۰ تا ۱۵ تن محصول برداشت می‌شود.

وی تصریح کرد: محصول انار علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در واحدهای فرآوری محلی به رب انار و آب انار تبدیل می‌شود که این تنوع مصرف موجب شده کشاورزان انگیزه بیشتری برای توسعه سطح زیر کشت داشته باشند.

برداشت انار از باغات شهرستان سیروان تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اضافه کرد: جهاد کشاورزی استان نیز برنامه‌هایی برای حمایت از احداث واحدهای بسته‌بندی و فرآوری در منطقه در دستور کار دارد تا ارزش افزوده محصول برای تولیدکنندگان افزایش یابد.

عزیزان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه اقتصادی این محصول در کشاورزی ایلام اظهار داشت: انار از باغات سیروان نه تنها بازار داخلی استان بلکه استان‌های هم‌جوار از جمله کرمانشاه و لرستان را نیز تأمین می‌کند و در سال‌های اخیر با افزایش سطح زیر کشت، زمینه صادرات محدود به بازارهای همسایه نیز در حال بررسی است.

وی در پایان تأکید کرد: برداشت انار از باغات شهرستان سیروان تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و با حمایت دستگاه‌های اجرایی و تأمین زیرساخت‌های فرآوری، این محصول می‌تواند در آینده به‌عنوان یکی از محورهای توسعه باغداری در استان ایلام مطرح شود.

وی گفت: انار سیروان امروز به نماد پویایی باغداری ایلام بدل شده است؛ محصولی که با رنگ و طعم یاقوتی خود نه‌تنها چهره پاییزی روستاهای عرب‌رودبار را زینت داده، بلکه سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی و اشتغال روستاییان استان دارد.