ونزوئلا به ترینیدادوتوباگو درباره همکاری با آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزوئلا در یک نطق تلویزیونی گفت: نخست‌وزیر ترینیداد تصمیم گرفته به دستورکار جنگ‌طلبانه ایالات متحده بپیوندد.

وی افزود که از «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا خواهد خواست تا از توافق سال ۲۰۱۵ میان دو کشور برای اکتشاف مشترک منابع گاز طبیعی در آب‌های مرزی خارج شود. این دو کشور تنها با خلیجی باریک به پهنای حدود ۱۱ کیلومتر از یکدیگر جدا می‌شوند.

در مقابل، «کاملا پرساد-بیسسار» نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو در پاسخ کتبی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که از احتمال لغو این توافق‌ها نگران نیست و افزود تمرین‌های نظامی اخیر صرفاً با هدف تقویت امنیت داخلی انجام می‌شود.

او نوشت: آینده ما به ونزوئلا وابسته نیست و هرگز نبوده است. ما برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و غیرانرژی دنبال می‌کنیم.

تصمیم کاراکاس پس از آن مطرح شد که یک ناوشکن آمریکا به نام «یواس‌اس گریولی» که به موشک‌های هدایت‌شونده مجهز است، روز یکشنبه وارد بندری در ترینیداد شد تا رزمایش مشترکی را با نیروی دریایی این کشور برگزار کند.

تنش‌ها میان ونزوئلا و ایالات متحده از هفته گذشته شدت گرفته است، زمانی که دولت ترامپ اعلام کرد بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به جنوب دریای کارائیب اعزام می‌کند تا به ناوگان متشکل از هشت ناو جنگی، یک زیردریایی، چند پهپاد و جنگنده‌های مستقر در منطقه بپیوندد.

به گفته منابع آمریکایی، دولت ترامپ از ماه سپتامبر تاکنون ۱۰ حمله علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در این منطقه انجام داده که در جریان آن دست‌کم ۴۳ نفر کشته شده‌اند.