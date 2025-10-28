بازخوانی الگوی پیشرفت اجتماعی مبتنی بر اندیشه آیت الله مصباح

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیزدهمین پیشنشست همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی را برگزار میکند؛ نشستی علمی که با گرامیداشت یاد و اندیشه آیت الله محمدتقی مصباح یزدی قدس سره، در روز علوم انسانی اسلامی ترتیب یافته است.
این نشست با محور «الگوی پیشرفت اجتماعی مبتنی بر اندیشه علامه مصباح در دروس معارف قرآن» روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن اندیشه، طبقه منفی دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
در این برنامه، حجتالاسلام محمدجواد قاسمیاصل اصطهباناتی استاد و عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد مؤسسه، به عنوان سخنران اصلی به تبیین دیدگاههای اجتماعی و قرآنی مرحوم علامه مصباح یزدی در مسیر توسعه اجتماعی میپردازد.
همچنین، حجتالاسلام احمد فربهی و حجتالاسلام حسین بحرینی، دو عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی، به نقد و بررسی علمی نظریه ارائهشده خواهند پرداخت.
این نشست از سلسله پیشنشستهای علمی همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی است که با هدف بازخوانی بنیادهای نظری و کاربستهای کاربردی در قلمرو اندیشه اسلامی، برگزار میشود.
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