امام جمعه دشتستان: «طرح امین» فرصتی برای تربیت نسل مؤمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح سهشنبه در همایش مشترک مدیران مدارس و مبلغان خواهر طرح امین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان نیازمند تعامل سازنده و برنامهریزی دقیق برای تربیت نسل مؤمن و انقلابی هستیم.
امام جمعه دشتستان اضافه کرد: طرح امین، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند حوزه علمیه با آموزش و پرورش و انتقال ارزشهای دینی به مدارس است.
وی همچنین حضور مبلغان خواهر در مدارس دخترانه را یک اقدام مهم فرهنگی دانست و بیان کرد: خواهران مبلغ در مدارس دخترانه، با ایمان، حجاب، اخلاق و بصیرت خود میتوانند الگوی عملی برای دانشآموزان باشند و این حضور باید همراه با حمایت و برنامهریزی مناسب ادامه یابد تا ثمرات تربیتی آن ملموس شود.
همایش مشترک مدیران مدارس و مبلغان خواهر طرح امین در مدرسه علمیه حضرت رقیه (س) با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروههای مشترک، استمرار جلسات هماندیشی و تدوین برنامههای منسجم برای تربیت نسل آینده به پایان رسید.
در ادامه، مدیران و مبلغان حاضر در همایش به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند و تجربیات خود را در زمینه بهبود کیفیت فعالیتهای تربیتی و تبلیغی به اشتراک گذاشتند.
در این نشست، جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی شهرستان، از جمله نمایندگان اداره آموزش و پرورش، اداره تبلیغات اسلامی، مدیران مدارس علمیه خواهران و مبلغان طرح امین حضور داشتند.
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