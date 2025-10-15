به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه «شورای راهبردی طرح مدیریت مصرف مواد با رویکرد درمان و کاهش آسیب» با حضور حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

در این جلسه سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد در پنج قلمرو اصلی فعالیت می‌کند، قلمرو اول، شناسایی و نظام ارجاع است و در این حوزه، افراد معتاد از طریق شماره تلفن‌های ۱۲۳ فوریت‌های اورژانس اجتماعی و خط مشاوره ۱۴۸۰، دفاتر مشاوره، فعالیت‌های اجتماعی، تیم‌های سیار و خودمعرف، معتادان شناسایی و به مراکز مربوط ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: قلمرو دوم، پیشگیری از اعتیاد است و فعالیت‌های پیشگیری به صورت محله‌محور در ۵۲۱۳ محله با حضور ۲۹۲۴ تیم اجرا می‌شود. این تیم‌ها شامل روحانیون، معلمان و تسهیل‌گران هستند که آسیب‌های اجتماعی محلات را شناسایی و اولویت‌بندی می‌کنند و شناسنامه محلی هر منطقه را تنظیم می‌کنند از این طریق بیش از ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که حدود ۳ میلیون نفر به طور مستقیم و ۱۲ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم از خدمات پیشگیری بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: همچنین آموزش‌های تخصصی با عناوینی مانند «پازک» (پیشگیری از اعتیاد در زنان آسیب‌دیده)، «پادرا» (پیشگیری مادر و دختر) و «کیان» (کارمندان اداری) در حوزه پیشگیری ارائه می‌شود. در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب، گروه‌های همیار سلامت روان اجتماعی تحت طرح «مانا» در ۴۲۱ شهرستان با پوشش ۳۷ هزار نوجوان و طرح «خاتم» در ۴۵۴ شهرستان با پوشش ۶۱ هزار زن فعال هستند که مجموعاً به ۹۸ هزار نفر خدمات پیشگیری و توانمندسازی ارائه می‌دهند.

حسینی با اشاره به اینکه قلمرو سوم، مداخله و کاهش آسیب است، متذکر شد: در این بخش، سازمان بهزیستی در قالب هفت نوع خدمت در ۳۶۷ مرکز به بیش از ۸۲ هزار نفر خدمت‌رسانی می‌کند که از این تعداد، ۲۹ مرکز ویژه زنان بوده و ۱۰۴۲۵ خدمت‌گیرنده زن هستند. این مراکز شامل ۵۲ مرکز گذری یا DIC، شلتر یا مراکز سرپناه شبانه (۳۳ مرکز)، مراکز تلفیقی گذری و سرپناه شبانه (۴۵ مرکز)، ایستگاه کاهش آسیب (۷۶ کانکس)، تیم سیار وابسته و مستقل (۱۱۳ تیم) علاوه بر این، آموزش و ارتقای دانش و نگرش کارکنان ناظر و مجری در حوزه کاهش آسیب نیز انجام می‌شود.

وی بیان کرد: قلمرو چهارم، خدمات درمان غیر دارویی است و در سال گذشته تصمیم گرفته شد که مراکز درمان سرپایی از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت منتقل شود اما در حال حاضر دو نوع مرکز درمانی بر اساس ماده ۱۵ در سازمان فعال است؛ نخست؛ کمپ‌های اقامتی کوتاه‌مدت با تعداد ۱۴۰۲ مرکز که به حدود ۳۹ هزار نفر خدمت ارائه می‌دهند و دوم؛ مراکز درمان اجتماع مدار (TC) با ۴۴ مرکز و پوشش ۶۶۵۵ نفر. در طرح جدید مدیریت مصرف مواد که در ستاد مبارزه با موادمخدر در حال تصویب است، مراکز ماده ۱۶ به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان متذکر شد: قلمرو پنجم مربوط به خدمات حمایتی، صیانت و توانمندسازی است که در این قلمرو نیز ۶۸ مرکز به بیش از ۳۸۸ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند. همچنین، مدیریت مورد سازمان بهزیستی بیش از ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش حمایتی قرار داده است.

همچنین حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا هم به لحاظ مبارزه با موادمخدر و هم اقدامات درمانی معتادان پیشرو بوده است، اظهار کرد: ما صادقانه‌ترین اقدامات را در بحث مقابله با موادمخدر انجام داده‌ایم همچنین از طرفی در حوزه درمان نیز مدعی هستیم و در طرح‌های درمانی، پیشگیری، کاهش آسیب و … نیز موفق بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: در آسیب‌شناسی طرح‌ها نباید تنها نقاط ضعف بلکه باید نقاط قوت نیز دیده شود به طور مثال روزی در خیابان‌ها و معابر شاهد تردد معتادان متجاهر بودیم اما با احداث مراکز ماده ۱۶، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر رقم خورد.

ذوالفقاری با اشاره به طرح مدیریت مصرف و اهدافی مدنظر در آن، گفت: تقسیم کار دقیق‌تر و پاسخگویی از جمله اهداف این طرح است همچنین از دیگر اهداف این طرح این است که فرد مصرف‌کننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند و به تدریج از درجه اعتیاد وی کاسته شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه بخش حقوقی ستاد نیز باید الزامات قانونی این طرح را بسنجد، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح و نهایی کردن آن نیازمند هماهنگی و ساختار جمعی است و بخش‌های مختلف باید کار را دنبال کنند که طرح تحول مدنظر ریاست جمهور به نتیجه برسد.

گفتنی است؛ در این جلسه سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، امیرحسین یاوری معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سلیمان عباسی مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد نریمانی مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سایر متخصصان و پژوهشگران در حوزه درمان اعتیاد نیز به بررسی نقطه و نظرات خود درباره طرح مدیریت مصرف، جزئیات، ساختار، نحوه اجرا و سایر موارد مربوطه در این رابطه پرداختند و مقرر شد جلسات مذکور تا تدوین نهایی ساختار اجرایی آن ادامه پیدا کند.