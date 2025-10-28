آیین بزرگداشت هادی خانیکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، بزرگداشت هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، با عنوان «در میان ما»، روز دوشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه، حسامالدین آشنا، استاد و عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق و جمعی از استادان و دانشجویان، از سوی انجمن علمی دانشجویی مطالعات ارتباطی در دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
خانیکی با قدردانی از دانشجویان برای برگزاری این مراسم، گفت: امیدوارم دانشجویان، استادان، همکاران و همه کسانی که در این جمع هستند، زندگی آرمانی داشته باشند. بهنظر من، آرمان واقعیِ زندگی در همین زیستن است. خلاصه آرزوی من امروز در دو جمله میگنجد: یکی اینکه خداوند برای ایران روزهای بهتری پیش بیاورد و دیگر اینکه برای تکتک شما روزهای خوش و افقی گشوده رقم بزند. با امید زندگی کنید، چراکه خداوند در دل سختیها، همیشه روزنههایی از امید میگشاید.
وی با اشاره به یک خاطره گفت: برای من، امید، آرزو نیست؛ «آرزو اندیشی» نیست، بلکه واقعیتی است. به یاد دارم در یکی از روزهای زمستان گذشته، علی درستکار مرا دعوت کرد تا در برنامهای شرکت کنم. روی صحنه برنامه ایشان، یک قالی پهن بود که داستانی داشت؛ خواهر و برادری آن را به میراث برده بودند، اما نتوانسته بودند با هم نگهش دارند؛ آن را بریدند تا هرکدام یکسومش را جدا داشته باشند. ما نباید مثل آنان میراثمان را همینطور نصف کنیم، باید آن قالی را تمامقد نگه داریم، چون به صورت پیوسته معنا و زیبایی دارد.
وی گفت: برای نسل جوان، خاطره و آرزو همچنان مهم است. شاید در این زندگی آرمانی، جشن تولد دیگر معنای گذشته را نداشته باشد اما با همان نگاه به آینده و آرزویی که من و دعای شما پشت آن هستیم، میتوانیم امیدوار باشیم که آیندهای بهتر از امروز در پیش داریم.
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