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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

راشدی: غربالگری ۵۸ کودک را از عقب‌ماندگی ذهنی نجات داد

راشدی: غربالگری ۵۸ کودک را از عقب‌ماندگی ذهنی نجات داد

زاهدان - رئیس مرکز بهداشت زاهدان گفت: با غربالگری به‌موقع تیروئید نوزادان میتوان از عقب ماندگی ذهنی آنان جلوگیری کرد؛ در نیمه نخست سال جاری ۵۸ کودک در زاهدان از این بیماری نجات پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز راشدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری نوزادان یکی از هوشمندانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سلامت فرد و جامعه است، این برنامه با انجام یک آزمایش ساده از پاشنه پای نوزاد و صرف کمترین هزینه، از بروز بار مالی و عاطفی سنگین ناشی از بیماری‌های مادرزادی جلوگیری می‌کند و به هر نوزاد فرصت یک شروع سالم برای زندگی می‌دهد.

رئیس مرکز بهداشت زاهدان افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۱۱ هزار و ۵۹۸ نوزاد در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت زاهدان از نظر کم‌کاری مادرزادی تیروئید (هایپوتیروئید نوزادی) و فنیل‌کتونوری مورد غربالگری قرار گرفتند که در نتیجه این بررسی‌ها، ۵۸ نوزاد مبتلا شناسایی و بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند.

کد مطلب 6637152

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