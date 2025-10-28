به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز راشدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری نوزادان یکی از هوشمندانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سلامت فرد و جامعه است، این برنامه با انجام یک آزمایش ساده از پاشنه پای نوزاد و صرف کمترین هزینه، از بروز بار مالی و عاطفی سنگین ناشی از بیماری‌های مادرزادی جلوگیری می‌کند و به هر نوزاد فرصت یک شروع سالم برای زندگی می‌دهد.

رئیس مرکز بهداشت زاهدان افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۱۱ هزار و ۵۹۸ نوزاد در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت زاهدان از نظر کم‌کاری مادرزادی تیروئید (هایپوتیروئید نوزادی) و فنیل‌کتونوری مورد غربالگری قرار گرفتند که در نتیجه این بررسی‌ها، ۵۸ نوزاد مبتلا شناسایی و بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند.