به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بی انصافی‌های اخیر اتفاقات خوب صورت گرفته را نادیده گرفته است، اظهار کرد: امروز مواردی در مورد مسئله ترافیک تهران مطرح شد؛ موضوع ترافیک تهران یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های شهری است و حل آن به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد و باید همکاری بین نهادی صورت بگیرد. بیان جملات کلی و غیر مستند نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه منجر به بی انگیزگی در بدنه شهرداری و از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.

وی افزود: در سال‌های قبل اجرای طرح‌های ترافیکی هوشمند، خرید اتوبوس و تاکسی صورت گرفته و مردم این موضوع را شاهد هستند. در گذشته در ایستگاه‌ها باید یک ساعت منتظر اتوبوس می‌ماندیم اما امروز در ایستگاه‌های خطوط ویژه شاهد صف اتوبوس‌ها هستیم.

صادقی با بیان اینکه در این ۴ سال راه اندازی ایستگاه‌های جدید و ارتقا سیستم‌های کنترل ترافیک و افزایش تعداد اتوبوس‌ها را شاهد بودیم، یادآور شد: هرگونه نقدی باید بر اساس اسناد کارشناسی باشد و گفتن اینکه شرایط بدتر شده از شأن شورا به دور است. ما باید به عنوان نماینده با مسئولیت پذیری سخن بگوییم نه برای تخریب و تقابل. باید با نیت اصلاح صحبت کنیم نه با نیت تخریب.

وی همچنین تصریح کرد: از همه همکاران در شورا درخواست می‌کنم که در نقدها به مستندات تکیه کنند. ما مسئول اعتماد مردم هستیم و باید با سخنان خود این اعتماد را حفظ کنیم.

در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران رئیس کمیته حقوقی شورا بر عدم انجام اقدامات لازم در حوزه حمل و نقل عمومی در ۴ سال اخیر توسط شهرداری تاکید کرد.