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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

حق شناس:۲۰ درصد از آزاد راه رشت - قزوین نیازمند بهسازی است

حق شناس:۲۰ درصد از آزاد راه رشت - قزوین نیازمند بهسازی است

رشت- استاندار گیلان گفت: حدود بیست درصد از ۶۵ کیلومتر آزادراه رشت-قزوین نیازمند بهسازی و اقدام فوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از محور سراوان محدوده عوارضی امامزاده هاشم اظهار کرد: ۶۵ کیلومتر از آزادراه‌های استان در محدوده راه‌های اصلی تحت نظارت حمل و نقل و پایانه‌های استان قرار دارد و با توجه به حجم مسافران، پیش‌بینی می‌شود تردد در سال جاری افزایش یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه حدود بیست درصد از ۶۵ کیلومتر آزادراه رشت-قزوین نیازمند بهسازی و اقدام فوری است، ادامه داد: شرکت آزادراه‌ها در مسیر رفت به تهران، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی احداث می‌کند و موظف است امکانات رفاهی مشابه در مسیر برگشت را نیز فراهم کند. همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این اهداف ضروری است.

حق‌شناس افزود: بهسازی روشنایی و نصب نیوجرسی در برخی نقاط آزادراه توسط شرکت آزادراه‌ها و اداره کل حمل و نقل استان انجام خواهد شد تا ایمنی مسیر افزایش یابد. هدف این اقدامات کاهش حوادث و روان‌سازی ترافیک در ایام تعطیلات و نوروز سال آینده است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این اقدامات ترافیک در این مسیر به حداقل برسد.

کد مطلب 6637194

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