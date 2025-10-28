به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، کوهوزی باهایا، از بستگان یکی از قربانیان، گفت: ۱۴ نفر در خانه‌هایشان در این محله گیر افتاده بودند. خواهرم و فرزندانش غافلگیر شدند. راه پله خانه آنها از قبل در حال سوختن بود و آنها نمی‌توانستند فرار کنند. متأسفانه، همه آنها در آتش جان باختند.

جامعه مدنی محلی روز سه شنبه این تعداد تلفات را تأیید کرد.

به گفته شاهدان، چندین نفر دیگر نیز در این آتش‌سوزی مجروح شدند و در حال حاضر در بیمارستان‌های سراسر شهر تحت درمان هستند.

در حالی که علت این حادثه که حدود ۱۲ خانه را ویران کرد، هنوز ناشناخته است، مقامات اعلام کردند که تحقیقات در حال انجام است.

بوکاوو و مناطق اطراف آن اغلب به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز و نزدیکی ساختمان‌هایی که بدون استانداردهای مناسب شهرسازی ساخته شده‌اند، دچار حوادث آتش‌سوزی می‌شوند.