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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

دختر بوکسور ایران به مدال برنز رسید

دختر بوکسور ایران به مدال برنز رسید

نماینده ایران در نخستین حضور دختران بوکسور کشورمان در تورنمنت‌های بین‌المللی به یک مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان برای نخستین بار در بخش بانوان نماینده ایران شرکت کرد.

فاطمه رستگار در رقابت‌های وزن ۸۰+ کیلوگرم بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین و در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف النورا کانگیرت از قزاقستان رفت که یک سر و گردن بهتر از او بود و یکی از مدعیان جدی مدال طلا به شمار می‌رود اما با قبول شکست برابر این حریف به مدال برنز رسید.

رستگار که در این مسابقه با پیراهن، دستکش و کلاه آبی مبارزه می‌کرد در سه راند بازی را باخت و نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان را بدست آورد.

کد مطلب 6637432
سیده فرزانه شریفی

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