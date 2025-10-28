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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

مهار آتش سوزی دپو نخاله‌های شهرداری بابل ادامه دارد

مهار آتش سوزی دپو نخاله‌های شهرداری بابل ادامه دارد

بابل - تلاش برای مهار آتش سوزی دپو نخاله‌های شهرداری بابل با گذشت چند ساعت همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی گسترده‌ای که شب گذشته در دپو نخاله‌های شهرداری بابل در منطقه میدان فاضل و ابتدای بلوار شهید یاسینی رخ داد، همچنان با تلاش نیروهای آتش‌نشانی در حال مهار است.

این آتش‌سوزی به دلیل قابلیت اشتعال بالای نخاله‌ها، به سرعت گسترش پیدا کرده و بخش وسیعی از فضای دپو را در برگرفته است.

با وجود تلاش‌های متعدد برای اطفای حریق، به دلیل دپوی زیاد نخاله‌ها در سطوح مختلف، آتش دوباره شعله‌ور شده و نیروهای امدادی ناچار به انجام عملیات‌های مکرر برای مهار آن شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ هزار لیتر آب در این عملیات‌ها مصرف شده و با توجه به شرایط ویژه آتش‌سوزی، اقدامات بیشتر و تخصصی‌تری برای مهار کامل آتش نیاز است.

کد مطلب 6637446

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