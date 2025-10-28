به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی گسترده‌ای که شب گذشته در دپو نخاله‌های شهرداری بابل در منطقه میدان فاضل و ابتدای بلوار شهید یاسینی رخ داد، همچنان با تلاش نیروهای آتش‌نشانی در حال مهار است.

این آتش‌سوزی به دلیل قابلیت اشتعال بالای نخاله‌ها، به سرعت گسترش پیدا کرده و بخش وسیعی از فضای دپو را در برگرفته است.

با وجود تلاش‌های متعدد برای اطفای حریق، به دلیل دپوی زیاد نخاله‌ها در سطوح مختلف، آتش دوباره شعله‌ور شده و نیروهای امدادی ناچار به انجام عملیات‌های مکرر برای مهار آن شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ هزار لیتر آب در این عملیات‌ها مصرف شده و با توجه به شرایط ویژه آتش‌سوزی، اقدامات بیشتر و تخصصی‌تری برای مهار کامل آتش نیاز است.