به گزارش خبرگزاری مهر، آتشسوزی گستردهای که از روز گذشته در محل دپوی نخالهها، ضایعات و سرشاخههای درختان در محدوده تالاب نیلوفر آبی بابل آغاز شده بود، پس از ۳۶ ساعت تلاش بیوقفه نیروهای آتشنشانی به طور کامل خاموش شد.
در جریان عملیات اطفای حریق، به دلیل نفوذ آتش به لایههای زیرین تودههای دپو شده و کورهای شدن محل، از چند دستگاه بیل مکانیکی، لودر و خودروهای سنگین برای جابهجایی نخالهها و دسترسی به کانونهای پنهان آتش استفاده شد.
برای مهار این حادثه، ۲۰ آتشنشان با پنج دستگاه خودروی عملیاتی در محل حضور داشتند و عملیات تا خاموش شدن کامل شعلهها ادامه یافت.
بررسیهای اولیه نشان میدهد این آتشسوزی بر اثر سهلانگاری تعدادی از افراد در محل دپوی ضایعات رخ داده است. علت دقیق حادثه و میزان خسارتهای وارد شده در دست بررسی است.
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