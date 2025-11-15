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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

توسعه شبکه پروازی اصفهان با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد

توسعه شبکه پروازی اصفهان با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز (شنبه، ۲۴ آبان) توسعه شبکه پروازی این استان را با افتتاح پروازهای جدید یک شرکت هواپیمایی داخلی رسماً کلید زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (شنبه، ۲۴ آبان) با محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان اصفهان، توسعه شبکه پروازی این استان با افتتاح پروازهای جدید یک شرکت هواپیمایی داخلی رسماً آغاز شد.

بر پایه این اطلاعیه، سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر رسالت حاکمیتی خود، همواره در تلاش است با گسترش همکاری با شرکت‌های هواپیمایی و تقویت ظرفیت‌های ناوگان، زمینه ارتقای خدمات هوایی و افزایش رفاه و سهولت سفر هم‌وطنان را فراهم سازد.

کد مطلب 6656335
زهره آقاجانی

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