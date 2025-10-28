ثبت ملی مسجد کازرونی اصفهان ابلاغ شد

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، مراتب ثبت ملی مسجد کازرونی، توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار اصفهان ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این مسجد که به دلیل شأن ملی و تاریخی حائز اهمیت است به شماره ۳۴۴۲۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی افزود: با ثبت این اثر، این بنای تاریخی تحت حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرارگرفته و هرگونه دخل و تصرف و یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.