١۶ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب العلاج بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت مطالبات گفت: در سال گذشته بالغ بر ٣۶٢ میلیارد تومان هزینه درمان به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرار داد پرداخت شده است که شامل پرداخت هزینه درمان به بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی، مؤسسات خصوصی و سطح یک روستایی می‌شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به آخرین آمار صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در استان بوشهر عنوان کرد: در سال گذشته بیش از ١۶ میلیارد تومان هزینه درمان به بیماران خاص و صعب العلاج در استان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح بیماران خاص و صعب العلاج ۶ هزار و ۵٩٠ نفر نشان دار شده‌اند.

وی گفت: ۴۶٧ زوج نابارور که از طریق سامانه نشان دار شده‌اند می‌توانند از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند.

بارگاهی بیان کرد: با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیئت دولت، در راستای حمایت از افراد کم درآمد و اقشار ضعیف علاوه بر دهک‌های یک تا سه که قبلاً پوشش بیمه‌ای رایگان داشتند دهک‌های چهار و پنج نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.

وی افزود: علاوه بر دو دهک که به جمعیت بیمه شدگان رایگان اضافه شده، میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه دهک‌های ۶ تا ۹ نیز کاهش قابل توجهی داشته است، به طوری که پرداختی دهک شش از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد، پرداختی دهک ۷ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد و پرداختی دهک ۸ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد و پرداختی دهک ۹ از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.