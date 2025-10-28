به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه میری عصر امروز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با دبیران احزاب استان با اشاره به تغییرات جدید در روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، اظهار کرد: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در تهران، ری و شمیرانات و همچنین در دوره هشتم در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، انتخابات به‌صورت تناسبی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط، احزاب سیاسی باید بیش از گذشته در مسیر قانون‌مندی و اخذ مجوزهای رسمی فعالیت خود گام بردارند تا بتوانند مؤثرتر در فرآیند انتخابات نقش‌آفرینی کنند.

میری با گلایه از کم‌توجهی برخی دبیران احزاب استان نسبت به پیگیری مجوزهای قانونی شعب استانی، گفت: با وجود فراخوان‌های مکرر، تاکنون تنها ۱۰ حزب به اداره‌کل سیاسی استانداری مراجعه کرده‌اند. از این تعداد، استعلامات ۶ حزب به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده و روند قانونی چهار حزب دیگر به‌دلیل نقص مدارک متوقف مانده است.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات قانون جدید تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: در قانون جدید، بسیاری از ایرادات گذشته برطرف شده و انتخابات پیش‌رو به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد که گامی مهم در جهت شفافیت، سرعت و دقت رأی‌گیری محسوب می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با اشاره به نرخ مشارکت ۴۹.۱ درصدی در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی در استان، اظهار کرد: این میزان مشارکت نیازمند تلاش بیشتر فعالان سیاسی و اجتماعی است. احزاب، تشکل‌های مردمی و نخبگان سیاسی باید با همگرایی و تعامل بیشتر، زمینه‌ساز مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات آتی شوند.

میری در پایان تأکید کرد: اداره‌کل سیاسی استانداری خوزستان حمایت خود را از فعالیت قانون‌مند احزاب و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی اعلام می‌دارد و آماده همکاری در مسیر تقویت زیرساخت‌های سیاسی استان برای ارتقا سطح مشارکت عمومی است.