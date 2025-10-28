به گزارش خبرنگار مهر، در آئین معنوی قرائت دعای توسل که شامگاه سه‌شنبه با حضور زائران و مجاوران در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اسحاق عبداللهی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم روسیه، نشان خادمی این آستان را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد دریافت کرد.



این قاری برجسته قمی و کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی اخیر قرآن در روسیه موفق به کسب رتبه نخست رشته قرائت شده بود و به پاس این موفقیت ارزشمند و در تجلیل از تلاش‌های قرآنی وی، این نشان افتخار توسط تولیت مسجد مقدس جمکران به او اعطا شد.



در این مراسم که در فضایی معنوی و با حضور جمعی از خادمان آستان، زائران و قاریان قرآن کریم برگزار شد، تولیت مسجد جمکران ضمن تبریک این موفقیت قرآنی، بر ضرورت گسترش فرهنگ قرائت و عمل به قرآن در میان جوانان و جامعه اسلامی تأکید کرد.



وی بیان کرد: ترویج فرهنگ قرآن و تجلیل از قاریان بین‌المللی، مصداقی از تکریم کلام وحی و پاسداشت مجاهدت‌های فعالان قرآنی است.



در پایان این آئین، زائران حاضر در صحن مسجد مقدس جمکران با شعارهای صلوات و تکبیر، از قاری ایرانی تجلیل کردند و از خداوند متعال برای او در مسیر خدمت به قرآن کریم توفیق روزافزون مسئلت کردند.