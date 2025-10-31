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۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۶

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

تهدید بینایی کودکان با آلودگی هوا و هشدار درباره روغن ماهی و سرطان رود

تهدید بینایی کودکان با آلودگی هوا و هشدار درباره روغن ماهی و سرطان رود

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده‌ای از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

آلودگی هوا تهدیدی برای سلامت چشم کودکان

آلودگی هوا به عنوان عامل افزایش خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و مشکلات تنفسی شناخته شده است، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ممکن است آسیب دیگری هم به همراه داشته باشد: بینایی کودکان.

تأثیر روغن ماهی بر خطر سرطان روده بزرگ

مکمل‌های روغن ماهی اغلب برای محافظت در برابر بیماری‌های مزمن استفاده می‌شوند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که توانایی آنها در کاهش خطر سرطان روده بزرگ ممکن است به یک ژن واحد بستگی داشته باشد.

ارتباط خواب مداوم با کاهش خطر چاقی در پسران

بر اساس مطالعه جدید آژانس تحقیقات سنگاپور، پسرانی که به طور ثابت شب‌ها ۹ ساعت یا بیشتر در طول هفته می‌خوابیدند، در مقایسه با افرادی که خواب کافی نداشتند ۵۱ درصد کمتر در معرض خطر چاقی بودند.

کشف عامل جدید گسترش سرطان تخمدان

دانشمندان یک نشانگر زیستی و هدف درمانی جدید و امیدوارکننده برای سرطان تخمدان شناسایی کرده‌اند که می‌تواند چشم‌انداز زنان مبتلا به این بیماری تهاجمی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

کد مطلب 6639424

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